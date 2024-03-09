Yeşilova spor Kulübü'nün minik sporcuları ile buluşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Amatör spor kulüpleri için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı koşullarda spor yapması en büyük dileğimiz. Bu doğrultuda İzmit Belediyesi olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz" dedi.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yeşilovaspor Kulübü yönetimi, sporcuları ve aileleriyle bir araya geldi. Yeşilovaspor tesislerinde gerçekleşen programa Yeşilovaspor Kulübü Başkanı Ali Gürdal, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, sporcular ve aileleri katıldı. Başkan Hürriyet, küçük sporcuların antrenman maçının başlama vuruşunu gerçekleştirdi. Programda konuşan Başkan Hürriyet, "Amatör spor kulüpleri için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı koşullarda spor yapması en büyük dileğimiz. Bu doğrultuda İzmit Belediyesi olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz" dedi.
Başkan Hürriyet ayrıca çocuklara hediye vererek başarılar diledi. - KOCAELİ
Son Dakika › Spor › İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yeşilovaspor Kulübü'nün minik sporcularıyla buluştu - Son Dakika
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 117-57 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Fenerbahçe Alagöz Holding bu sezon oynadığı 27. maçını da kazanırken, Çankaya Üniversitesi ise 19. yenilgisini aldı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Bandırmaspor, sahasında Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamayarak bir puana razı oldu.
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzede çocukları ziyaret etti. Dumont ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yetkilileri, çocukların spor etkinliklerini izledi ve onlara yiyecek ve içecek ikram etti. Dumont, Fransa olarak depremzedelere yardım etmeye devam edeceklerini ve spora destek vermeyi planladıklarını belirtti.
Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile oynanan maçta attığı golle bu sezonki gol sayısını 19'a yükseltti. Manaj'ın golü, maçın 64. dakikasında serbest vuruştan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Corendon Alanyaspor'un gollerini 49. dakikada Hassan ve 79. dakikada Oğuz Aydın kaydederken, EMS Yapı Sivasspor'un tek golünü 64. dakikada Manaj attı. Karşılaşmayı Corendon Alanyaspor 2-1 kazandı.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'a 2-1 yenilerek bu sezonki 9. mağlubiyetini yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, ligde oynadığı 29 maçta 35 gol atarken, kalesinde ise 39 gol gördü.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kemerburgaz Yüzme Havuzu'nun açılışını yaparken, Zeytinburnu'ndaki Veliefendi Kapalı Yüzme Havuzu'nun temelini attı. Bakan Bak, Türkiye'de bir spor devrimi yaşandığını belirterek, ülke çapında son 5-6 yılda 10 milyondan fazla çocuğa yüzme öğretildiğini söyledi. Ayrıca, bağımlılıkla, uyuşturucuyla ve kötü alışkanlıklarla mücadele konusunda da önemli çalışmalar yaptıklarını vurguladı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor, evinde karşılaştığı Alanyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçta Manaj'ın golüne karşılık olarak Hassan ve Oğuz Aydın'ın attığı gollerle Alanyaspor galip geldi. Sarı kartlar ise Caktas, Koita, Manaj, Balkovec ve Aliti'ye çıktı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Halkbank, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın setleri 11-25, 20-25, 17-25 şeklinde sonuçlandı.
Ergene ilçesinde düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları etkinliklerine 14 İlkokul ve 336 sporcu katıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, etkinliklerin amacının öğrencilere sporu sevdirmek ve geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak olduğunu belirtti. Etkinlikler 11 Mart'ta sona erecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?