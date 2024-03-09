İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yeşilovaspor Kulübü\'nün minik sporcularıyla buluştu

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Yeşilova spor Kulübü'nün minik sporcuları ile buluşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Amatör spor kulüpleri için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı koşullarda spor yapması en büyük dileğimiz. Bu doğrultuda İzmit Belediyesi olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yeşilovaspor Kulübü yönetimi, sporcuları ve aileleriyle bir araya geldi. Yeşilovaspor tesislerinde gerçekleşen programa Yeşilovaspor Kulübü Başkanı Ali Gürdal, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, sporcular ve aileleri katıldı. Başkan Hürriyet, küçük sporcuların antrenman maçının başlama vuruşunu gerçekleştirdi. Programda konuşan Başkan Hürriyet, "Amatör spor kulüpleri için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı koşullarda spor yapması en büyük dileğimiz. Bu doğrultuda İzmit Belediyesi olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz" dedi.

Başkan Hürriyet ayrıca çocuklara hediye vererek başarılar diledi. - KOCAELİ