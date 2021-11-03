İzmit Belediyesi, Lazarov ile maziyi konuşacak

İzmit Belediyesi, Kocaelispor tarihine adını altın harflerle yazdıran Zdravko Lazarov ile birlikte 6 Kasım'da söyleşi gerçekleştirecek.

İzmit Belediyesi, "İzmit Unutmaz" etkinlikleri ile tarihte iz bırakan isimleri hatırlamaya, hafızaları tazelemeye devam ediyor. İzmit Belediyesinin, etkinlikler kapsamında bu ayki konuğu Kocaelispor'un unutulmaz futbolcusu Zdravko Lazarov olacak. İzmit Belediyesi, 2000-2003 yılları arasında 92 maçta Kocaelispor forması giyerek 28 gole imza atan ve 2002 yılında kazanılan Türkiye Kupası finalinde gol atarak Kocaelispor'un unutulmazları arasına giren Bulgar futbolcu Lazarov'u konuk edecek.

Kocaelispor tarihindeki en sevilen yabancı futbolculardan biri olarak gönüllerde taht kuran Zdravko Lazarov, 6 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de, Cumhuriyet Parkı Aile Çay Bahçesi'nde vatandaşlarla buluşacak. İzmit Belediyesinin, Lazarov ile yapacağı söyleşi belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. - KOCAELİ