Manga'nın Kocaelispor marşı ilk kez dinletildi - Son Dakika
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Manga'nın Kocaelispor marşı ilk kez dinletildi

28.08.2022 10:43
Manga'nın Kocaelispor marşı ilk kez dinletildi

İzmit Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması kıyasıya rekabetin yaşandığı final programıyla sona erdi.

İzmit Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması kıyasıya rekabetin yaşandığı final programıyla sona erdi. Programda ayrıca Manga'nın Kocaelispor için hazırladığı özel marş ilk kez dinletildi.

Kocaelispor'un tarihinin gelecek nesillere aktarılması adına İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması, 5 gün boyunca kentin farkı noktalarında yapıldı. Yarışma programı canlı yayınlarla İzmit halkına sunuldu. Cumhuriyet Parkında başlayan yarışmanın finali Yunus Emre Kültür Merkezinde yapıldı. Spor İşleri Müdürlüğü organizesinde, moderatörlüğünü Mehmet Açık'ın gerçekleştirdiği yarışmada finale kalan 11 isim şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Finalde Mehmet Özdenkaya, Orkun Çakar, Hakan Eltut, Yağız Taşer, Berat Kaan Bayram, Ulaş Erdoğan, Mert Yazıcı, Yusuf Aktürk, Kubilay Ketenci, Nihal Koç ve Batuhan Taşçı kozlarını paylaştı. İlk turları başarıyla geçen Ulaş Erdoğan, Batuhan Taşçı ve Orkun Çakar final etabına geçti. Final etabında da son 2'ye kalan Ulaş Erdoğan ve Orkun Çakar videolu soruda yarıştı. Final sorusunda doğru cevabı veren Orkun Çakar, Kocaelispor Taraftar Yarışmasının kazananı oldu.

Efsaneler katıldı

Finale Kocaelispor'un efsane isimleri de katılarak dereceye girenlere ödüllerini takdim etti. Programa Kocaelispor'un efsane futbolcuları Osman Çakır ve Engin Öztonga'nın yanı sıra Kocaelispor'da uzun yıllar yöneticilik yapmış isimler ve çok sayıda Kocaelispor taraftarı katıldı.

Yarışmayı ilk sırada tamamlayan isim 3 bin TL, ikinci sırada tamamlayan isim 2 bin TL ve üçüncü sırada tamamlayan isim ise bin TL'lik hediye çekinin sahibi oldu. Hediye çekleri, İzmit Belediyesinin bünyesinde bulunan Çınar Halk Market, Sarısu Gençlik Kampı, Gülümse Kafe, Lavanta Kafe, Şehr-i İzmit Kafe ve Yeni Cuma Çay Bahçesi'nde geçerli olacak. Hediye çeklerinin yanı sıra dereceye girenlere sürpriz hediyeler de takdim edildi.

Manga'nın Kocaelispor marşı ilk kez paylaşıldı

Birbirinden değerli hediyelerin yanı sıra final gününde ünlü müzik grubu Manga'nın Kocaelispor için hazırladığı marş ve klip de ilk defa vatandaşların beğenisine sunuldu. Uzun zamandır Manga'nın Kocaelispor'a özel hazırladığı marşı bekleyen Kocaelisporlular marşı büyük bir coşkuyla karşıladı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Yunus Emre, Cumhuriyet, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manga'nın Kocaelispor marşı ilk kez dinletildi - Son Dakika

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