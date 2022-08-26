Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışmasında yarın büyük gün - Son Dakika
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Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışmasında yarın büyük gün

26.08.2022 11:57
Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışmasında yarın büyük gün

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışmasında yarın büyük final yapılacak.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışmasında yarın büyük final yapılacak. Yarın Kocaelispor'un efsane isimleri de jüride yerini alırken, müzik grubu MaNga'nın Kocaelispor için hazırladığı şarkı ve klip de ilk defa vatandaşların beğenisine sunulacak.

Kocaelispor tarihinin gelecek nesillere aktarılması adına İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması bu yıl Cumhuriyet Parkı'nda başladı. Yarışmanın dördüncü günü Yunus Emre Kültür Merkezinde devam etti. Yarışmanın dördüncü gününü zirvede tamamlayan 4 isim cumartesi akşamı gerçekleşecek olan büyük finalde mücadele etme hakkı kazandı. Böylece dördüncü günün sonunda finale yükselen isim sayısı 11'e yükseldi. Finalde Kocaelispor'un efsane isimleri de jüri olarak yer alacak ve dereceye girenlere ödüllerini takdim edecek. Yarışmayı ilk sırada tamamlayan isim 3 bin TL, ikinci sırada tamamlayan isim 2 bin TL ve üçüncü sırada tamamlayan isim ise bin TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Hediye çeklerinin yanı sıra dereceye girecek olan isimleri sürpriz hediyeler bekliyor olacak.

Final gününde ayrıca ünlü müzik grubu MaNga'nın Kocaelispor için hazırladığı şarkı ve klip de ilk defa vatandaşların beğenisine sunulacak. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

İzmit Belediyesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışmasında yarın büyük gün - Son Dakika

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