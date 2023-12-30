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İzmit Belediyespor, Galatasaray maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulundu - Son Dakika
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İzmit Belediyespor, Galatasaray maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulundu

İzmit Belediyespor, Galatasaray ile oynayacağı müsabaka öncesi taraftarlara Atatürk baskılı tişört ve Türk Bayraklarıyla gelmelerini istedi. Süper Kupa maçının iptal edilmesinin ardından yapılan çağrıda, müsabaka saat 16.00'da Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda oynanacak.

İzmit Belediyespor, Galatasaray maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulundu
30.12.2023 - 14:59,
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İzmit Belediyespor bugün Galatasaray ile oynayacağı müsabaka öncesi taraftarlara çağrıda bulunarak maça Atatürk baskılı tişört ve Türk Bayraklarıyla gelmelerini istedi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının pankart ve tişört krizleri sebebiyle iptal edilmesinin üzerine İzmit Belediyespor tüm taraftarlara Galatasaray ile oynanacak müsabaka öncesi Atatürk baskılı tişörtlerle ve Türk Bayraklarıyla gelmeleri yönünde çağrıda bulundu. İzmit Belediyespor tarafından yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi, "Değerli taraftarlarımız bugünkü maçımıza ellerimizde Türk Bayrakları ve Atatürk baskılı tişörtlerimizle davetlisiniz" ifadeleri kullanıldı.

Müsabaka bugün saat 16.00'da Yahya Kaptan'da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda oynanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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