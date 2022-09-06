İzmit Belediyesporlu Batuhan, karatede Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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İzmit Belediyesporlu Batuhan, karatede Türkiye şampiyonu oldu

06.09.2022 14:43
İzmit Belediyesporlu Batuhan, karatede Türkiye şampiyonu oldu

İzmit Belediyesporlu karateci Batuhan Efe Beyazıt, Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası ile Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçme müsabakalarında 57 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

İzmit Belediyesporlu karateci Batuhan Efe Beyazıt, Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası ile Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçme müsabakalarında 57 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası ile Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçme müsabakaları, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Balıkesir'de düzenlendi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden yüzlerce sporcunun yer aldığı organizasyonda İzmit Belediyesporlu karateci Batuhan Efe Beyazıt'ta boy gösterdi. 57 kiloda mücadele eden Batuhan Efe Beyazıt, güçlü rakiplerini tek tek mağlup ederek Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Balıkesir'den şampiyonluk ve milli takım vizesiyle dönen Batuhan Efe Beyazıt, zorlu bir organizasyondan zaferle ayrıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi. Arkasında büyük bir destek olduğunun da altını çizen Beyazıt, desteklerinden ötürü İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başta olmak üzere Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya ve spor işleri müdürü Mithat Ağa'ya teşekkür etti. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Milli Takım, Balıkesir, Türkiye, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmit Belediyesporlu Batuhan, karatede Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

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