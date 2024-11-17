İzmit Tenis Merkezi inşaatında sona yaklaşıldı - Son Dakika
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Spor

İzmit Tenis Merkezi inşaatında sona yaklaşıldı

İzmit Tenis Merkezi inşaatında sona yaklaşıldı

Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki 17 dönümlük alanda inşa edilen İzmit Tenis Merkezi'nde çalışmalar yüzde 98 oranında tamamlandı. Kocaeli'nin en büyük tenis kompleksi olma hedefiyle, sosyal tesis, kapalı kort alanı ve açık tenis sahaları ile donatılan proje, kısa süre içinde hizmete girmeyi bekliyor.

17.11.2024 10:36  Güncelleme: 10:37
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Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki 17 dönümlük alanda çalışmalarına başlanan ve ilerleme oranı yüzde 98'e ulaşan İzmit Teniz Merkezi inşasında sona yaklaşılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tenis merkezindeki çalışmaları yüzde 98 oranında tamamladı. Hizmete girmek için gün sayan projede elektrik, mekanik, inşaat ve çevre imalatlarındaki eksiklik ve diğer ayarlamalar gerçekleştiriliyor. Uluslararası standartlarıyla Kocaeli'nin en kapsamlı tenis merkezlerinden biri olacak yeni tenis merkezi, 17 dönümlük alanda inşa ediliyor. Merkez, kentin en büyük tenis kompleksi olacak. Proje kapsamında sosyal tesis binası, kapalı kort alanı, toprak kort ve balon kort yer alacak. Sosyal tesis binası taban inşaat alanı bin 287 metrekare. Sosyal tesis içerisinde kafe, mutfak, yemekhane, toplantı odası, 2 ofis, fitness alanı, 2 etkinlik odası, 6 misafir odası, bay bayan soyunma odası ve duş bulunuyor.

Kapalı kort taban alanı ise 3 bin 105 metrekare olacak ve bünyesinde 4 tenis sahası yer alacak. Ayrıca toprak kort alanına 4 bin 194 metrekare yer ayrıldı. Burada da 6 açık saha bulunuyor. 2 bin 809 metrekare alanda planlanan balon kortta 4 saha planlanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İzmit Tenis Merkezi inşaatında sona yaklaşıldı - Son Dakika

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