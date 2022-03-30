İZVAK'tan 'vefa' çağrısı - Son Dakika
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İZVAK'tan 'vefa' çağrısı

30.03.2022 12:25
İZVAK'tan 'vefa' çağrısı

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Göztepe Spor Kulübü Başkanlığından istifa eden Mehmet Sepil'e destek çıkarak spor kamuoyuna 'vefa' çağrısı yaptı.

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Göztepe Spor Kulübü Başkanlığından istifa eden Mehmet Sepil'e destek çıkarak spor kamuoyuna 'vefa' çağrısı yaptı.

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Yönetim Kurulu, bir açıklama yayımlayarak Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'na ve Göztepe Spor Kulübü başkanlığından istifa eden Mehmet Sepil'e vefa gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Skor odaklı bakış açısının bir noktaya kadar anlaşılabilir olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sezon sonuna yaklaştığımız bu günlerin "birlik günü" olduğunun altını kalın bir çizgiyle çizerek, tüm spor kamuoyunu fotoğrafı biraz daha geniş açıdan incelemeye, daha soğukkanlı ve hoşgörülü olmaya çağırıyoruz. Süper Lig'de mücadele etmenin yıllık bütçesi ise minimum 300 milyon TL civarında. Bu tablonun altından kalkmak hiç mi hiç kolay değil. Futboldaki rakamlar yöneticilerin karşılayabileceği seviyeyi çoktan aşmış durumda. Bu bütçeleri göğüsleyen, en zor günlerde sorumluluk alan, ekonomik kaynak yaratma konusunda fedakarca çalışan başkan ve yönetimlerimize haksızlık edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz."

"İzmir'e 'vefa' yakışır"

Özgür Ekmekçioğlu ve Mehmet Sepil'in kulüplerine çok büyük başarılar yaşatarak İzmir'i gururlandırdıkları belirtilen açıklamada; "İzmir, bu iki başkanın yönetiminde uzun yıllar sonra Süper Lig'de iki takımla temsil edilme mutluluğunu yaşamaktadır. İki başkan, Göztepe Gürsel Aksel Stadı ve Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın bitirilmesi için yoğun çaba ve emek ortaya koymuştur. Kulüpler arasındaki işbirliğinin en üst seviyeye çıkması, Türkiye'ye model olan İzmir futbolundaki barış ortamı hepimizin ortak eseridir. Bunları unutmak hiçbir İzmirliye yakışmaz. İzmir olarak başkan ve yönetimlerimize teşekkür borçlu olduğumuza inanıyoruz. Aile olmak zor günde dayanışma ve birlik içinde olmayı gerektirir. Günümüz birlik günüdür. İzmir'imizin tüm yönetim kademelerini, sivil toplum kuruluşlarımızı ve renklerine aşık taraftarlarımızı, kulüp başkanlarımızın ve yönetimlerimizin yanında yer almaya davet ediyoruz. Çünkü; İzmir'e 'vefa' yakışır" denildi. - İZMİR

İZVAK'tan 'vefa' çağrısı
İZVAK'tan 'vefa' çağrısı

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İZVAK'tan 'vefa' çağrısı - Son Dakika
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