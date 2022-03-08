İZVAK ve Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden alkışlanacak kampanya - Son Dakika

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) çatısı altındaki profesyonel İzmir kulüpleri, Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin uyuşturucuya karşı verdiği mücadeleye destek olarak farkındalık kampanyasına katıldı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü, İZVAK ve Cumhuriyet Kadınları Derneği, 1-7 Mart tarihleri arasındaki Yeşilay Haftası'nda örnek bir projeye imza attı. Aileleri ve gençleri uyuşturucu kullanımına karşı bilinçlendirme kampanyasında İZVAK çatısı altındaki kulüpler el ele verip maçlara, "En İyi Narkotik Polisi Annedir. Uyuşturucuya Karşı Anneler Hareketi" pankartlarıyla çıktı, tribünlere bilgilendirmeler asıldı.

Sahaya pankartlarla çıkan ve tribünlerini bu anlamlı kampanyaya açan tüm İzmir kulüplerine teşekkür eden İZVAK Başkanı Ali Erten, "Kulüplerimizle böylesine anlamlı bir projede el ele verdiğimiz için çok mutluyuz. Spor, gençlerimizi tüm kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için en önemli araç. Uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık yaratmak için büyük çaba harcayan Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Anneler Hareketi'ne, destek veren İçişleri Bakanlığı'na ve İzmir Emniyet Müdürü'müz Sayın Mehmet Şahne'ye teşekkür ederiz. İzmir kulüpleri olarak bir kez daha farkımızı gösterdik" dedi.

IŞIL ÇETİN: ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK İSTİYORUZ"Uyuşturucuya Karşı Anneler Hareketi" kampanyasının çok önemli bir adımını attıklarını belirten Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Çetin, "Geleceğimizi ve gençliğimizi tehdit eden en önemli sorunlardan biri olan uyuşturucu madde kullanımını önlemede anne ve ailenin büyük gücü var. Bu gücü harekete geçirmek ve çocuklarımızı korumak istiyoruz. Güçlü aile bağları ve güven duygusu uyuşturuculara karşı en değerli kalkandır" diye konuştu.Sporun birleştirici gücüne inandıklarını da ifade eden Çetin, "Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak başlattığımız Uyuşturucuya Karşı Anneler Hareketi projemizde sporun birleştirici gücünü gördük. Projemizde bizlere destek olan başta İçişleri Bakanlığı'mız ve İzmir Emniyet Müdürü'müz Mehmet Şahne olmak üzere, İZVAK'a, güzel İzmir'imizin futbol kulüplerine, değerli futbolcularımıza ve tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Anneler Hareketi'ne katılın, çocukların sağlığı için öne atılın" yorumu yaptı.