Kariyerinin en iyi grand slam derecesine bu turnuvada imza atan Norrie, yarı finalde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile eşleşti.

Tek erkeklerde ise 9 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Cameron Norrie, 3 saat 28 dakika süren mücadelenin ardından Belçikalı David Goffin'i 3-6, 7-5, 2-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-2 mağlup etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Jabeur, Wimbledon'da yarı finale adını yazdırdı - Son Dakika

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