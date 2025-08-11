Premier Lig ekibi Everton, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ederken kadrosuna yeni bir yıldız eklemeye hazırlanıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibi Everton, İngiliz sol kanat Jack Grealish'in kiralık transferi için kulübü Manchester City ile anlaşma sağladı. 29 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçerek yeni takımı için resmi imzayı atacağı belirtildi.
Jack Grealish'in ismi Süper Lig'den birçok takımla da anılmış ancak transfer görüşmelerinde ilerleme kaydedilememişti.
Geride kalan sezonda Manchester City formasını 32 maçta giyen yıldız oyuncu, bu maçlarda 3 gol attı ve 5 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Jack Grealish imzayı atıyor - Son Dakika
