Jake Paul Trump'ı öve öve bitiremedi: Savaştan asla geri adım atmayız
Jake Paul Trump'ı öve öve bitiremedi: Savaştan asla geri adım atmayız

Jake Paul Trump\'ı öve öve bitiremedi: Savaştan asla geri adım atmayız
12.03.2026 11:15
Jake Paul Trump\'ı öve öve bitiremedi: Savaştan asla geri adım atmayız
Haber Videosu

ABD'li sosyal medya fenomeni ve boksör Jake Paul, ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği mitinge katıldı. Paul, miting sırasında Trump'a destek veren ifadeler kullandı ve 'Trump bana cesareti öğretti, bir savaştan asla geri adım atmayız.' dedi. Jake Paul'un bu sözleri mitinge katılan kalabalıktan büyük destek aldı.

ABD'li sosyal medya fenomeni ve boksör Jake Paul, ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği mitinge katıldı. Paul'un mitingde yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

"TRUMP BANA CESARETİ ÖĞRETTİ"

Miting sırasında konuşan Jake Paul, Donald Trump'a destek veren ifadeler kullandı. Ünlü isim, Trump'ın kendisine cesareti öğrettiğini söyledi.

Paul konuşmasında, "Bay Trump bana cesareti öğretti. Bir savaştan asla geri adım atmayız." ifadelerini kullandı. Jake Paul'un sözleri mitinge katılan kalabalıktan büyük destek aldı.

Son Dakika Spor Jake Paul Trump'ı öve öve bitiremedi: Savaştan asla geri adım atmayız - Son Dakika

SON DAKİKA: Jake Paul Trump'ı öve öve bitiremedi: Savaştan asla geri adım atmayız - Son Dakika
