ABD'li sosyal medya fenomeni ve boksör Jake Paul, ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği mitinge katıldı. Paul'un mitingde yaptığı açıklamalar dikkat çekti.
Miting sırasında konuşan Jake Paul, Donald Trump'a destek veren ifadeler kullandı. Ünlü isim, Trump'ın kendisine cesareti öğrettiğini söyledi.
Paul konuşmasında, "Bay Trump bana cesareti öğretti. Bir savaştan asla geri adım atmayız." ifadelerini kullandı. Jake Paul'un sözleri mitinge katılan kalabalıktan büyük destek aldı.
Son Dakika › Spor › Jake Paul Trump'ı öve öve bitiremedi: Savaştan asla geri adım atmayız - Son Dakika
