Jamie Baulch'tan Gençlere Spor Tavsiyeleri

1996 Atlanta Olimpiyatları'nda erkekler 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Büyük Britanyalı sprinter Jamie Baulch, başarısının sırrının yaptığın şeyi sevmek olduğunu ve gençlere ilgi duydukları sporu yapmaktan vazgeçmemesini söyledi.

Aydın'ın İlçesi Didim'de düzenlenen "Olimpiyat Madalyalı Sporcularla Sağlıklı Yaşam Hafta Sonu" isimli organizasyona katılan 1997 Dünya şampiyonu, Anadolu Ajansı muhabirine profesyonel spor kariyerine nasıl başladığını ve sporcu olmak isteyen gençlerin yapması gerekenleri anlattı.

Türkiye'de sporu destekleyen bir organizasyona katılmaktan çok mutlu olduğunu belirten 52 yaşındaki eski atlet, "Partnerim Cheryl Hicks, on yılı aşkın süredir Karayipler'deki bir tatil köyünde bu işi yapıyordu. Evine daha yakın bir şeyler yapmak istediğini söyledi ve Türkiye'ye karşı büyük tutkusu var. Türkiye'yi çok seviyor ve az da olsa Türkçe konuşabiliyor. Bunu Türkiye'de yapmak istiyorum dedi ve bir de baktık ki bunu yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdiğini ifade eden Baulch, "Türkiye'yi seviyorum. Geçen yıl üç ay Türkiye'deydim ve bu yıl da muhtemelen iki ya da üç ay Türkiye'de olacağım. Türk insanını seviyorum, havasını seviyorum, yemeklerini seviyorum. Türk insanlarının gerçekten çok iyi olduğunu düşünüyorum ve partnerimin burayı neden bu kadar çok sevdiğini anlıyorum." dedi.

Kendisini spora yönlendirenin o dönemki okul müdürü olduğunu anlatan Britanyalı sprinter, "Sporcu olmaya 11 yaşındayken okulda birbirimizle yarıştığımız spor günlerinde başladım. Kelimenin tam anlamıyla tüm okuldaki çocuklardan iki kat daha hızlıydım. Okul müdürüm 'Bence sen koşmalısın.' dedi ve ben de 'tamam' dedim. Bir süre sonra okulun en iyisi oldum, sonra bölgemin en iyisi, sonra İngiltere'nin en iyisi, sonra Avrupa'nın en iyisi, sonra da dünyanın en iyisi. Yavaş yavaş daha da iyiye gittim. Yani bir noktada gezegendeki en hızlı insan oldum ve bunu nasıl yaptığımı düşünmek bile çılgınca geliyor. Çünkü iri değilim, uzun değilim, normal bir adamım." ifadelerini kullandı.

Spordaki başarısının yaptığı şeyle mutlu olması olduğunu dile getiren ve gençlere buldukları fırsatları değerlendirmeleri öğüdünü veren Baulch, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yerel bir koşu kulübüne girin, herhangi bir spor dalına girin, size yakın olan yerel bir kulübe gidin. ve her sporcuya söyleyeceğim en önemli şey, yeni başlıyor olmanız ya da dünyanın en iyilerinden biri olmanız fark etmez, bundan keyif alın. Çünkü atletizmde bunu sonsuza kadar yapamazsınız. Bir şeylere başlamamızın nedeni onları sevmemizdir. ve bir işte iyi olduğunuzda, onu aynı şekilde sevmeye devam edin. Mutlu olduğunuzda, iyi hissettiğinizde, orada kazanırsınız. Üzgün, hayal kırıklığına uğramış ve kızgın olduğunuzda ise savaşabilirsiniz. Yani mutluluk işin anahtarı."