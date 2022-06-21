Jan Vesely, Fenerbahçe'ye veda etti - Son Dakika
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Jan Vesely, Fenerbahçe'ye veda etti

21.06.2022 15:45
Jan Vesely, Fenerbahçe'ye veda etti

"8 yılın ardından, yolculuğumuz sona eriyor""Hayatımdaki en önemli şeyler İstanbul'da yaşandı""Bir gün Türkiye'ye geri dönmek için sabırsızlanıyorum çünkü İstanbul ve Fenerbahçe her zaman benim evim olacak"İSTANBUL, - Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda 8 yıl boyunca görev yapan Çek...

"8 yılın ardından, yolculuğumuz sona eriyor"

"Hayatımdaki en önemli şeyler İstanbul'da yaşandı"

"Bir gün Türkiye'ye geri dönmek için sabırsızlanıyorum çünkü İstanbul ve Fenerbahçe her zaman benim evim olacak"

İSTANBUL, - Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda 8 yıl boyunca görev yapan Çek basketbolcu Jan Vesely, sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile sarı-lacivertli taraftarlara ve kulübe veda etti.Bu sözleri söylemenin kendisi için çok zor olduğunu dile getiren Vesely, "8 yılın ardından, yolculuğumuz sona eriyor. Burayı benim için bir ev ve aileye çeviren sizlere çok teşekkür ederim. Hayatımdaki en önemli şeyler İstanbul'da yaşandı; evlenmekten, oğlumun doğmasına, dünyanın en iyi taraftarının önünde EuroLeague kupasını kazanmaya kadar... Hepinizin çok sevdiği ve burada kaldığım süre boyunca aşık olduğum forma için kan, ter, gözyaşı dökmek bir onurdu. Fenerbahçe her zaman kalbimin derinliklerinde olacak. Bir gün Türkiye'ye geri dönmek için sabırsızlanıyorum çünkü İstanbul ve Fenerbahçe her zaman benim evim olacak. Her şey için teşekkürler ve yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Jan Vesely'nin kısa süre içerisinde İspanya'ya giderek Barcelona ile sözleşme imzalaması bekleniyor.


YORUMLAR
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Jan Vesely, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıkladı! Sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı Jan Vesely, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıkladı! Sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı Jan Vesely, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Fenerbahçe'den ayrıldığını duyurdu Jan Vesely, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Fenerbahçe'den ayrıldığını duyurdu
Kaynak: DHA

Jan Vesely, Fenerbahçe, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jan Vesely, Fenerbahçe'ye veda etti - Son Dakika

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