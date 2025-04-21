Jandarma Gücü Oryantiring\'de Şampiyon

Jandarma Gücü Oryantiring Elit Takımı, Manisa'da gerçekleştirilen Türkiye Oryantiring Şampiyonası sezon finali yarışmalarında erkeklerde ve kadınlarda şampiyon oldu.

Jandarma Gücü Oryantiring Elit Takımı, 18-20 Nisan tarihlerinde Manisa'da gerçekleştirilen Türkiye Oryantiring Şampiyonası sezon finali yarışmalarında erkeklerde ve kadınlarda Türkiye şampiyonu oldu.

Jandarma Gücü Oryantiring Elit Takımı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) öğrenci oryantiring takımı sporcuları toplamda 5 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya ile yarışmaları tamamladı.

Bu sonuçlar doğrultusunda 8 sporcu milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. - ANKARA