Jannik Sinner Wimbledon Şampiyonu Oldu

2025 Wimbledon Tenis Turnuvası'nda İtalyan Jannik Sinner şampiyon oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen organizasyonun tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile 2 numarası İspanyol Carlos Alcaraz karşı karşıya geldi.

Maçı 4-6, 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setler sonucunda 3-1 kazanan Sinner, şampiyonluğa ulaştı.

Kariyerinin ilk Wimbledon şampiyonluğunu kazanan Jannik Sinner, 4. kez bir grand slam turnuvasında zafer elde etti.