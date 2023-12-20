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Japonya Futbol Ligi, 2026'dan itibaren ağustos ayında başlayacak - Son Dakika
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Japonya Futbol Ligi, 2026'dan itibaren ağustos ayında başlayacak

Japonya Futbol Ligi (J.League) Yönetim Kurulu, liglerde sezonun 2026'dan itibaren ağustos ayında başlayacağını duyurdu. Bu karar, yerel futbol liglerinin Avrupa ve Asya ligleriyle uyumlu hale getirilmesi amacıyla alındı.

Japonya Futbol Ligi, 2026\'dan itibaren ağustos ayında başlayacak
20.12.2023 - 07:53,
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Japonya Futbol Ligi (J.League) Yönetim Kurulu, liglerde sezonun 2026'dan itibaren ağustos ayında başlayacağını bildirdi.

Japonya, yerel futbol liglerinin sezon başlangıç tarihlerini, Avrupa ve Asya futbol ligleri ve turnuvalarıyla uyumlu hale getiriyor.

J1, J2 ve J3 liglerindeki toplam 60 kulübün geçen hafta ele aldığı değişiklik tasarısına yönelik karar kamuoyuna açıklandı.

J.League Yönetim Kurulu, yerel futbol sezonların alışılagelen şubat başlangıcının 2026 yılı itibarıyla ağustos ayına çekildiğini duyurdu

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Japonya Futbol Ligi, 2026'dan itibaren ağustos ayında başlayacak - Son Dakika
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