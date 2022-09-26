Buna göre, yaklaşık 6 bin sporcu ve teknik ekibe ev sahipliği yapacak organizasyon, 15-26 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Kaynak: AA

Japonya, Tokyo, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın tarihini belirledi - Son Dakika

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