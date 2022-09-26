2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın tarihini belirledi - Son Dakika
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2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın tarihini belirledi

26.09.2022 12:46
2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın tarihini belirledi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics), 15-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics), 15-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD), ilk kez Japonya'da düzenlenecek İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 2025 yılındaki tarihini belirledi.

Buna göre, yaklaşık 6 bin sporcu ve teknik ekibe ev sahipliği yapacak organizasyon, 15-26 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

İlk kez 1924'te düzenlenen organizasyona, Türkiye, 2017 yılında Samsun'da ev sahipliği yapmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Japonya, Tokyo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın tarihini belirledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın tarihini belirledi - Son Dakika
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