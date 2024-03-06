Jasikevicius: Real Madrid maçında iyi savunma yapmalıyız - Son Dakika
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Jasikevicius: Real Madrid maçında iyi savunma yapmalıyız

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Real Madrid ile yapacakları maçta iyi savunma yapmaları gerektiğini söyledi. Jasikevicius, Madrid'e karşı anahtar noktanın kolay sayılara izin vermemek olduğunu belirtti. Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Nate Sestina ise Real Madrid'in güçlü bir takım olduğunu ve en iyi şekilde hazırlanarak maça çıkmaları gerektiğini ifade etti.

06.03.2024 13:11  Güncelleme: 13:15
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid ile yarın yapacakları maçta iyi savunma yapmaları gerektiğini söyledi.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Jasikevicius, Avrupa'nın en iyi takımıyla mücadele edeceklerini belirterek, "Elbette oraya, çok zor bir maçın bizi beklediğini anlayarak, kazanmak için gerekli istek ve arzuyla gitmemiz gerekiyor. Her zamanki gibi Madrid'e karşı anahtar nokta kolay sayılara izin vermemek olacak. Çünkü geçiş hücumlarında ve üç sayılık atışlarda çok iyiler. Sonrasında ise belirleyici nokta ribauntlar olacak. Tavares ve Poirier'in hücum ribaundu güçlerini azaltmamız gerekiyor." görüşlerine yer verdi.

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Nate Sestina ise büyük bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, "Önümüzdeki karşılaşmalar play-off'ta yer almamız açısından büyük önem taşıyor. Açıkçası Real Madrid çok iyi bir takım. Puan durumunda ilk sıradalar. Geçen seferki sonuca rağmen bu yeni bir maç olacak; bu yüzden en iyi şekilde hazırlanmalı, odaklanmalı ve her şeyimizi ortaya koymalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Jasikevicius: Real Madrid maçında iyi savunma yapmalıyız - Son Dakika

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