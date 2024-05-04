Jasikevicius: Seyircimizin önünde bir şansı kaybettik ama beşinci maç var - Son Dakika
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Jasikevicius: Seyircimizin önünde bir şansı kaybettik ama beşinci maç var

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Monaco karşılaşmasında takımın iyi performans gösteremediğini belirterek, beşinci maçta şanslarının olduğunu söyledi. Jasikevicius, takımın hatalarını video analizde inceleyeceklerini ve daha iyi bir performans sergilemek için çalışacaklarını ifade etti.

04.05.2024 00:26
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- Sarunas Jasikevicius: "Seyircimizin önünde bir şansı kaybettik ama beşinci maç var"

İSTANBUL - Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Monaco karşılaşında takım olarak iyi performans gösteremediklerini belirterek, "Seyircimizin önünde bir şansı kaybettik ama beşinci maç var. Video analizde neleri yanlış yaptığımıza bakacağız" dedi.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off serisi dördüncü maçında Fransız ekibi Monaco'ya 65-62 mağlup oldu ve seride durum 2-2'ye geldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius sözlerine Monaco'yu tebrik ederek başladı. Topu gerekli kullanamadıklarını ve fazla hata yaptıklarını belirten Jasikevicius, "Maçın sonunda yaşanan olaylardan dolayı özür dilerim. Bu bizim tablomuz değil. Kendi hatalarımıza bakmamız gerekiyor. Bugünün sorumluluğunu üzerimize almalıyız. Takım olarak iyi bir performans gösteremedik. Topu gerekli şekilde kullanamadık, hücumda iyi değildik. Oyuncular, topu eline alıp problemleri çözmek istedi gibi gözüktü. Bu negatif taraftı. Seyircimizin önünde bir şansı kaybettik ama beşinci maç var. Oyuncularıma, benim kahramanlarım olduklarını söyledim. Şimdi video analizde neleri yanlış yaptığımıza bakacağız" ifadelerini kullandı.

Asist sayılarına bakıldığında iyi bir takım oyunu oynamadıklarının net bir şekilde ortaya çıktığını belirten Litvanyalı koç, "Takım gibi oynamadık. Topu çok fazla elimizde tuttuk. Çok iyi mücadele ettik. Bireysel oyunumuz takım oyununa dönemedi. Sabırsız bir oyun ortaya koyduk" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Jasikevicius: Seyircimizin önünde bir şansı kaybettik ama beşinci maç var - Son Dakika

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