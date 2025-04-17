Jasikevicius, Yılın Koçu Ödülünü Aldı

FENERBAHÇE Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'de 2024-25 sezonunda 'Alexander Gomelskiy Yılın Koçu' ödülüne layık görüldü.

Litvanyalı başantrenör, EuroLeague'de görev yapan koçların oylarıyla belirlenen bu prestijli ödülün ilk kez sahibi oldu.

Sarı-lacivertliler, Jasikevicius yönetiminde Avrupa Ligi'nde normal sezonu ikinci sırada tamamladı. Litvanyalı başantrenör, oylamada normal sezonu ilk sırada bitiren Olympiakos'un başantrenörü Georgios Bartzokas'ı geride bıraktı. Bayern Münih'ten Gordon Herbert ve Paris Basketbol'dan Tiago Splitter ise üçüncü oldu.

Bu ödüle Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Antrenörü olarak daha önce 2017 yılında Zeljko Obradovic layık görülmüştü.

Jasikevicius, yılın başantrenör ödülünü kazanan 13'üncü farklı isim oldu. Daha önce Zeljko Obradovic (3 kez), Georgios Bartzokas (3 kez), Ettore Messina (2 kez), Pablo Laso (2 kez) ve Dimitris Itoudis (2 kez) bu ödülü birden fazla kez kazandı.

Bu ödülü kazanan diğer başantrenörler ise Pini Gershon, Dusko Vujosevic, Xavi Pascual, Dusan Ivkovic, David Blatt, Ergin Ataman ve Chus Mateo.