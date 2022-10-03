Jesus'la yedek kulübesine hapsoldular - Son Dakika
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Jesus'la yedek kulübesine hapsoldular

03.10.2022 15:45
Jesus'la yedek kulübesine hapsoldular

Fenerbahçe'de Zajc, Arda Güler ve Emre Mor, yedek kulübesine hapsoldu.

Fenerbahçe'de Zajc, Arda Güler ve Emre Mor, yedek kulübesine hapsoldu.

Fenerbahçe'de sezon başında göreve gelen Portekizli teknik adam Jorge Jesus, kafasındaki ideal kadroları netleştirirken bazı futbolcuların ise daha çok çalışması gerektiğini hem öğrencilerine hem de kamuoyuna gösterdi. Ligde geride kalan 7 karşılaşmada; 4 galibiyet, 1 yenilgi, 2 de beraberlik alan sarı-lacivertlilerde; Zajc, Arda Güler ve Emre Mor, kendilerine son haftalarda pek yer bulamıyor. Emre Mor her ne kadar değişmeli olarak sahadaki yerini alsa da teknik direktör Jesus, Miha Zajc ile Arda Güler'i yedek kulübesinde unuttu.

Sarı-lacivertlilerin aldığı tek mağlubiyet olan Konyaspor maçında Arda Güler yedekler arasında yer alırken maçta forma bulamadı. Bu maçta Zajc ile Emre Mor ilk 11'de görevlendirilirken ikinci yarıda oyundan alındılar. Jesus, Kayserispor'u 2-0 yendikleri karşılaşmada ise Arda Güler'e 90'ıncı dakikadan sonra şans verirken, Zajc ile Emre Mor'a forma vermedi. Alanyaspor ile oynanan mücadelede ise Zajc yine görev alamazken Emre Mor ise 11'de başladığı karşılaşmada 66 dakika şans buldu. Arda Güler ise 82'nci dakikada oyuna dahil oldu. Ligin 8'inci haftasında ise Beşiktaş deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de Arda Güler ile Emre Mor yedekler arasında bekleyişini sürdürüp forma şansı bulamadı. Miha Zajc ise milli takımın geç dönüp antrenman eksiği bulunduğu gerekçesiyle derbi maç kadrosuna dahil edilmedi.ARDA'NIN GELİŞİME İHTİYACI VARFenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Arda Güler ile ilgili kafasındaki karar çok net. Arda'yı oyun sistemine uygun bulmayan Portekizli teknik adam fizik olarak yetersiz görüyor. Arda'nın toplu oyunda her ne kadar iyi olsa da topsuz oyundaki performansından memnun olmayan Jesus, genç futbolcunun daha iyi olması gerektiğini düşünerek çalışmalarını bu yönde sürdürüyor.ZAJC YETERLİ DEĞİL

Sarı-lacivertli takımdaki bir diğer kayıp ise Miha Zajc. Sloven futbolcunun fizik ve kondisyonunu yeterli bulmayan Jesus; Crespo, Mert Hakan, İsmail Yüksek ve Arao'dan sonra 5'inci seçenek olarak bekleyişini sürdürüyor.


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TFF Eski Başkanları, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini izledi TFF Eski Başkanları, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini izledi Beşiktaş taraftarından Arda Güler'e yoğun ilgi! Vodafone Park'ta tek tek fotoğraf çekildiler Beşiktaş taraftarından Arda Güler'e yoğun ilgi! Vodafone Park'ta tek tek fotoğraf çekildiler
Kaynak: DHA

Arda Güler, Fenerbahçe, Emre Mor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jesus'la yedek kulübesine hapsoldular - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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