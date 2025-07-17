DÜN akşam saatlerinde Fenerbahçe'nin Portekiz'deki kampına katılan Kolombiyalı golcü Jhon Duran, bireysel olarak ilk antrenmanını yaptı. İlk olarak salonda kuvvet ve dayanıklılık hareketleri yapan Jhon Duran, ardından sahada topla çalışmalar gerçekleştirerek idmanı tamamladı.
Son Dakika › Spor › Jhon Duran Fenerbahçe Kampında İlk Antrenmanını Yaptı - Son Dakika
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