Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor

Fenerbahçe'den ayrılma aşamasında olan Jhon Duran'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı olay, kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

"CEZANIN 3 KATI DEĞERİNDE"

NOW Spor YouTube kanalında konuşan Yağız Sabuncuoğlu'nun açıklamasına göre; Jhon Duran'a disiplin gerekçesiyle para cezası uygulanıyor. Bunun üzerine Kolombiyalı futbolcunun, kolundaki lüks saati çıkararak yetkililere verdiği ve, "Alın, bunun değeri cezanın 3 katı" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.