Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor

Fenerbahçe'den ayrılma aşamasında olan Jhon Duran'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı olay, kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.
NOW Spor YouTube kanalında konuşan Yağız Sabuncuoğlu'nun açıklamasına göre; Jhon Duran'a disiplin gerekçesiyle para cezası uygulanıyor. Bunun üzerine Kolombiyalı futbolcunun, kolundaki lüks saati çıkararak yetkililere verdiği ve, "Alın, bunun değeri cezanın 3 katı" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
