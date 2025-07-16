Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'in Algarve bölgesindeki Albufeira'da sürdürüyor. Kamp kadrosunda yer alan ancak özel işleri sebebiyle takımla birlikte gelmeyen yeni transfer Jhon Duran, kampa katıldı. Bugün TSİ 17.00'de Lizbon'a inen 21 yaşındaki Kolombiyalı golcü, daha sonra takımın konakladığı otele geldi. Duran, ilerleyen günlerde takımla birlikte çalışmalara başlayacak.
Son Dakika › Spor › Jhon Duran Portekiz Kampına Katıldı - Son Dakika
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