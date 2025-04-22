Joao Pereira: Galibiyeti Çalışanlara Armağan Ettim

- Joao Pereira: "Bu galibiyeti bütün kulüp çalışanlarına armağan etmek isterim"

ANTALYA - Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Samsunspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu galibiyeti bütün kulüp çalışanlarına armağan etmek isterim, büyük bir özveriyle çalıştılar. Tabii ki henüz hiçbir şey bitmedi. Kazanmamız gereken birçok şey var. Sonuna kadar çok zor olacak ama buna inanmamız gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. Haftasında Alanyaspor kendi evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Yine bir maça iyi başladık. Vilhena'nın yakaladığı ilk dakikada pozisyonda golü bulabilirdik. Golü de antrenmanda çalıştığımız bir pozisyondan bulduk. İlk yarıda iyi oynayan daha üstün oynayan bizdik. İkinci yarıda Samsunspor daha iyi oynadı diyebilirim. Son 15 dakikada büyük fedakarlık yaptık. Son 15 dakika Cordova ve Makouta ile iki tane kontra atak yakaladık. Orada ikinci golü bulup rahatlayabilirdik. Sonuç olarak takımımı ve oyuncularımı tebrik ediyorum. İçinde bulunduğumuz durumu herkesin anlaması gerek. Bugün bu galibiyeti herkes hak etti. Bu 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Önümüzdeki maçlar için bu bize çok fazla öz güven verecek. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim, gelip bizi desteklediler. Bu galibiyeti bütün kulüp çalışanlarına armağan etmek isterim, büyük bir özveriyle çalıştılar. Tabii ki henüz hiçbir şey bitmedi. Kazanmamız gereken birçok şey var. Sonuna kadar çok zor olacak ama buna inanmamız gerekiyor. İçinde bulunduğumuz zor durumdan çıkmak için çok çalışmamız gerekir" diye konuştu.

" Trabzon'da çok zor bir maç olacak"

Trabzonspor maçının kendisi için önemli bir maç olduğunu aktaran Pereira, "Trabzon her zaman hayatımda olacak bir şehir. Orada evlendim, orada çocuğum oldu ve 2 yaşına kadar Trabzon'da büyüdü. Trabzon'da birçok çok arkadaşım var. Ancak şu anda onların kaybetmesini istiyorum. Çok zor bir maç olacak. Alanyaspor'u çok iyi tanıyan bir hocaları var. Ama biz orada puan kazanmamız için elimizden geleni yapacağız" dedi.