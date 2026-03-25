Jokic'li Nuggets, Suns'ı Yenerek 45. Galibiyetini Aldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denver Nuggets, Jokic'in triple-double ile Suns'ı 125-123 mağlup ederek sezonun 45. galibiyetini aldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Nikola Jokic'in "triple-double" yaptığı maçta Phoenix Suns'ı 125-123 yendi.

Mortgage Matchup Center'da Suns'a konuk olan Batı Konferansı 4'üncüsü Nuggets, Jokic'in 23 sayı, 17 ribaunt, 17 asistle oynadığı karşılaşmayı kazanarak üst üste 3, sezonun 45. galibiyetini aldı.

Konuk takımda Jamal Murray 21, Tim Hardaway Jr 18 ve Aaron Gordon 16 sayı üretti.

Suns'ta ise Devin Booker'ın 22, Jalen Green ve Grayson Allen'ın 21'er sayısı, sezonun 33. yenilgisini önleyemedi.

Cavaliers, Mitchell'ın 42 sayısıyla kazandı

Doğu Konferansı 4'üncüsü Cleveland Cavaliers, Rocket Arena'da ağırladığı Orlando Magic'i 136-131 mağlup etti.

Art arda 4 olmak üzere 45. galibiyetine ulaşan Cavaliers'ta Donovan Mitchell 42 ve James Harden 26 sayı kaydetti.

Magic'te ise Paolo Banchero'nun 36 ve Tristan da Silva'nın 18 sayısı, peş peşe 6, sezonun 34. mağlubiyetini engelleyemedi.

Kaynak: AA

Denver Nuggets, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli maçımızı icra memuru hakem yönetecek Milli maçımızı icra memuru hakem yönetecek
İşte İsrail’in kabusu olan o füze: Demir Kubbe’yi delip geçti İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti
16 yaşındaki çocuğu ailesi korkunç halde buldu 16 yaşındaki çocuğu ailesi korkunç halde buldu
Bu karedeki çocuğu şimdi dünya tanıyor Bu karedeki çocuğu şimdi dünya tanıyor
Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1050’ye yükseldi Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1050'ye yükseldi
Piyasalarda Trump vurgunu 500 milyon dolarlık işlem ortalığı karıştırdı Piyasalarda Trump vurgunu! 500 milyon dolarlık işlem ortalığı karıştırdı

10:32
İşte Türkiye’de en çok altın biriktiren ilimiz: Rakam öyle böyle değil
İşte Türkiye'de en çok altın biriktiren ilimiz: Rakam öyle böyle değil
10:10
Savaşın kazananı Rusya oldu Hindistan’a dev petrol satışı
Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı
09:52
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada
09:15
Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’na bir darbe daha
Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha
08:58
Trump’ın sözleri piyasayı karıştırdı Renk yeşile döndü
Trump'ın sözleri piyasayı karıştırdı! Renk yeşile döndü
08:51
İran’dan ABD ile ateşkes görüşmeleri için ağır şartlar: Üslerin tamamı kapatılacak
İran'dan ABD ile ateşkes görüşmeleri için ağır şartlar: Üslerin tamamı kapatılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 10:43:41. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.