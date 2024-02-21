FIBA ve EuroLeague Arasındaki Diyaloğun Yeniden Başlaması Mutluluk Verici

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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, FIBA ve EuroLeague arasındaki diyaloğun yeniden başlamasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, Avrupalı medya kuruluşlarından bazı bazın mensupları ile bir araya geldi ve sorularını yanıtladı. Garbajosa, FIBA ile Avrupa Ligi (EuroLeague) arasındaki ilişkinin geldiği noktadan bahsederken, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) ile Avrupa Kupası (EuroCup) arasındaki birleşme söylentilerine de değindi.

EuroLeague ile FIBA arasındaki ilişkilerin iyiye gittiğinin altını çizen Garbajosa, "Açıkçası çok şey değişti. En başta FIBA, FIBA Avrupa ve EuroLeague'in başkanları değişti. Geçmişte yaşananların Avrupa basketbolu ekosistemine bir faydası olmadığının hepimiz farkındaydık. Bu bağlamda diyaloğa başladığımız zaman Avrupa basketbolu ekosisteminden gelen tepkilerin son derece pozitif ve destekleyici olduğunu gördük. Kulüpler, oyuncular ve sponsorlar bu diyaloglara pozitif reaksiyon verdiler. Herkes FIBA ve EuroLeague arasında diyaloğun yeniden başlamasından dolayı mutluydu. EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga, EuroLeague CEO'su Paulius Motiejunas ve EuroLeague kulüpleri de mutlulardı. Hepimiz iş birliğine başlamamız gerektiğinin farkındaydık. Peki iş birliği ne anlama geliyor? Bunu ilerleyen zamanlarda daha iyi anlayacağız ama diyaloğa bu doğrultuda devam edersek işler daha da iyiye gidecektir. Aslında işimiz kolay değil çünkü çok fazla organizasyon var. Yine de diyaloğa başlamadan önce şu an olduğum kadar iyimser değildim" diye konuştu.

"Bir oyuncunun yaşayabileceği en kötü durum, milli takımı ile kulübü arasında seçim yapmak zorunda kalmasıdır"

EuroLeague ile FIBA arasındaki anlaşmanın şu an için sadece şubat ayındaki pencereyi kapsadığını söyleyen Garbajosa, "Hem FIBA Avrupa hem de EuroLeague arasında birçok toplantımız oldu ve olacak. Toplantılar sırasındaki atmosfer son derece iş birlikçi ve olumlu. Şunu da söylemek zorundayım; bazen anlaşmaya varmak kolay olmuyor çünkü her iki tarafın da birçok farklı çıkarı var. Ancak iyi bir atmosfere sahip olduğunuzda ve toplantıya bir anlaşma bulmaya çalışma davranışıyla yaklaştığınızda, bu çok daha kolay oluyor. EuroLeague ve milli takım maçları arasındaki bu iş birliğinin tüm Avrupa basketbol ekosistemi için gerçekten iyi olduğuna inanıyorum. Eski bir oyuncu olarak çok fazla konuşmayı sevmiyorum ama bir oyuncunun yaşayabileceği en kötü durum, milli takımı ile kulübünde oynamak arasında seçim yapmak zorunda kalmasıdır. Bu şubat ayında bunu engelleyebildik. Bazı oyuncularla da konuştum, olumlu mesajlar aldım. Ancak mevcut durum sadece bu pencere içindir. Bundan sonrakiler için daha da çok çalışmamız gerekiyor. Ama oyuncuların nasıl olduğunu, bu haberi nasıl aldıklarını, taraftarların bu haberi nasıl aldığını hissettiğinizde bu sizi daha da fazla çalışmaya teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.

"Adı Avrupa Ligi olan bir organizasyona farklı kıtadan bir takımın katılması mantıklı değil"

Garbajosa, Dubai'nin EuroLeague'e katılmasını mantıklı bulmadığını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar bu konuya dair duyduklarım yalnızca birer iddiadan ibaret. Herhangi bir resmi teklif veya anlaşma görmedim. Açıkçası FIBA Avrupa Başkanı olarak bu fikir hoşuma gitmiyor. Kıtamızda yer alan takımların katıldığı bir organizasyona farklı kıtadan bir takımın katılma ihtimali hoşuma gitmiyor. Bana göre adı 'Avrupa Ligi (EuroLeague)' olan bir organizasyona farklı kıtadan bir takımın katılması mantıklı değil, bunu FIBA Avrupa Başkanı olarak söylüyorum. Bu ihtimal gerçeğe dönüşürse Avrupa basketbolunu nasıl etkileyeceğini göreceğiz, ayrıca takımların seyahat planlamalarını ve bütçelerini nasıl etkileyeceğini de göreceğiz."

"Avrupa'daki turnuvalarımız için ortak bir yapı bulmanın zamanı geldi"

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) ve Avrupa Kupası (EuroCup) arasındaki olası birleşme söylentilerine de değinen Garbajosa, "Geçen toplantıda da bunu tartıştık, tartışmaya da devam edeceğiz. Buna 'birleşme' turnuvası adını veremem çünkü onu tanımlamamız gerekiyor. Çünkü farklı yayın sözleşmelerinden, sponsorluk isminden, sponsorluk sözleşmesinden bahsediyoruz. Ben gerçekten Avrupa'da dört müsabakanın çok fazla olduğuna inanıyorum. Peki, eğer EuroLeague'i en üst düzey müsabaka olarak kabul edersek, FIBA Avrupa Kupası'nı da en geniş turnuva olarak anlarsak, ortada ne var? Gerçekten bunları nasıl birleştireceğimizi bulmalıyız. BCL sekiz yılda ne kadar ilerlediğini gösteriyor. ve bu sadece katılım seviyesinden, oyuncuların seviyesinden, kulüplerin seviyesinden de görebileceğiniz gibi değil. İspanyol örneklerini kullanayım ama başka ülkelerde de bir benzetme olabilir. Tenerife veya Malaga gibi kulüplerin BCL'de oynamaya başladıklarından sonraki durumlarını, sadece yerel liglerde değil aynı zamanda seyirci, sponsorlar ve yayınlarda da seviyenin büyük ölçüde arttığını görebilirsiniz. Yani burada çok iyi bir rekabet var ve bu çok açık. FIBA Avrupa olarak biz de oradayız ama önemli olan şunu anlamamız gerekiyor ki göre dört müsabaka çok fazla. EuroCup'a büyük saygım var. Ancak tabii ki Avrupa'daki üç organizasyon arasında ve yerel liglerle bağlantılı bir orta yol bulmamız gerekiyor. Bu benim için önemli ama birleşme mi yoksa BCL mi olduğu o kadar da önemli değil. Avrupa'daki kendi turnuvalarımız için ortak bir yapı bulmanın zamanı geldi" şeklinde konuştu. - İSTANBUL