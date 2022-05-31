Jorge Jesus, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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Jorge Jesus, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

31.05.2022 16:53
Jorge Jesus, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Jorge Jesus, İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Jorge Jesus, İstanbul'a geliyor.

Yeni sezon hazırlıkları öncesinde teknik direktör değişimi için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile prensip anlaşmasına vardı. Ankara'dan kalkan özel uçak Portekiz'e giderek Jorge Jesus ve yardımcılarını alacak. Saat 00.00'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi planlanan Jorge Jesus'u burada Fenerbahçeli yetkililer karşılayacak.


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Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğu Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un bu gece yarısı İstanbul'da olması bekleniyor. Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğu Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un bu gece yarısı İstanbul'da olması bekleniyor. Ünlü teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'den her an resmi açıklama gelebilir Ünlü teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'den her an resmi açıklama gelebilir
Kaynak: DHA

Jorge Jesus, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor - Son Dakika


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