Jorge Jesus istedi Ali Koç harekete geçti! Fener, Benfica'nın Brezilyalı yıldızı Everton'a kancayı taktı - Son Dakika
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Jorge Jesus istedi Ali Koç harekete geçti! Fener, Benfica'nın Brezilyalı yıldızı Everton'a kancayı taktı

06.06.2022 08:53

Fenerbahçe, Jorge Jesus'un istediği isimleri kadroya katmak için çalışmalara başladı. Sarı lacivertliler, Jesus'un eski öğrencisi Everton için kulübü Benfica'ya kiralama teklifinde bulunacak.

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jorge Jesus önderliğinde transfer çalışmalarına başladı. Kadroya '4-5 oyuncu alacağız' diyen tecrübeli çalıştırıcı eski oyuncusunu Fenerbahçe formasıyla görmek istiyor.

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KULÜBÜ ONAY VERDİ

Fanatik'te yer alan habere göre, Portekiz ekibi Benfica'nın yeni çalıştırıcısı Roger Schmidt'in Everton için 'ayrılabilir' dediği öğrenildi. Brezilyalı kanat oyuncusu için ilk hamle yapan takımın ise Flamengo olduğu belirtildi. Avrupa'da kalmak isteyen Everton bu teklifi reddetti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olmasından dolayı Everton, sarı lacivertli ekibe transfer olmaya sıcak bakıyor.

47 MAÇTA FORMA GİYDİ

Everton Soares, bu sezon 47 maçta forma şansı buldu. 26 yaşındaki sambacı yıldız bu maçlarda 7 gol asist üretti.

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Son Dakika Spor Jorge Jesus istedi Ali Koç harekete geçti! Fener, Benfica'nın Brezilyalı yıldızı Everton'a kancayı taktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jorge Jesus istedi Ali Koç harekete geçti! Fener, Benfica'nın Brezilyalı yıldızı Everton'a kancayı taktı - Son Dakika
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