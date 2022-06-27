Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor - Son Dakika
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Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor

27.06.2022 11:17

Yeni sezon hazırlıkları devam eden Fenerbahçe'de Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un son hazırlık karşılaşmasında takımdan gönderilmesi gündeme gelen Burak Kapacak'ın performansından bir hayli etkilendiği ve takımda kalması yönünde rapor verdiği öğrenildi.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefine kitlenen Fenerbahçe, yeni hocası Jorge Jesus ile çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Portekizli hoca, gerek antrenmanlarda gerekse hazırlık maçlarında hırslı bir görüntü ortaya çizerken başarılı teknik direktörün bu tavrı Ali Koç ve yönetimini oldukça memnun ediyor.

İKİNCİ HAZIRLIK MAÇINDA EZDİ GEÇTİ

İlk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ekibi FC Shkupi ile karşılaşan Sarı-Lacivertliler mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılırken, ikinci hazırlık mücadelesinde Tirana ile karşı karşıya gelmiş ve rakibini Berisha, Novak, Pelkas ve Samatta'nın golleri ile 4-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

BURAK KAPACAK'A HAYRAN KALDI

Yeni sezon öncesi düzenlenen hazırlık karşılaşmalarıyla takımı ve oyuncuları yakından tanıma fırsatı yakalayan Portekizli hoca, özellikle ilk maç sonrası Luiz Gustavo'nun kendisini şaşırtması ve beklentilerin altında kalması sonrası 'yetersiz' raporu verirken, ikinci maç sonrası da genç oyuncu Burak Kapacak'ın da kendisini olumlu anlamda şaşırttığı öğrenildi.

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TRANSFER GÖRÜŞMELERİ ASKIYA ALINDI

Geçtiğimiz sezon Bursaspor'dan 1.35 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sarı-Lacivertli takıma katılan oyuncu ne Vitor Pereira ne de İsmail Kartal döneminde pek fazla forma şansı bulamamış ve takımdan ayrılması gündeme gelmişti. 22 yaşındaki futbolcunun bu sezon tekrar Süper Lig'de mücadele edecek Ankaragücü'ne transfer olacağı yönündeki iddialar güçlenirken, Tirana maçındaki performansıyla Jorge Jesus'u büyülediği, bu gelişme sonrası Sarı-Lacivertli yönetimin transfer görüşmelerini askıya aldığı öğrenildi.

SAMATTA'YA GOL ATTIRDI

Tirana maçında 67. dakikada Osayi-Samuel'in yerine oyuna dahil olan Burak Kapacak, sağ kanatta başarılı bir performans gösterirken, mücadelenin son skorunu belirleyen golde Samatta'ya asist de yapma başarısı göstermişti. Sarı-Lacivertli formayla geçtiğimiz sezon 6 lig 1 Türkiye Kupası mücadelesine çıkan Burak Kapacak çıktığı bu karşılaşmalarda yalnızca 73 dakika sahada kaldı.

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Son Dakika Spor Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor - Son Dakika


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