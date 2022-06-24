Jorge Jesus, Luiz Gustavo'nun performansından memnun kalmadı! Fenerbahçe'de ayrılık yaşanabilir - Son Dakika
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Jorge Jesus, Luiz Gustavo'nun performansından memnun kalmadı! Fenerbahçe'de ayrılık yaşanabilir

24.06.2022 18:08

Fenerbahçe'de SKuzey Makedonya ekibi Shkupi ile oynanan hazırlık maçı 2-2 berabere bitti. Karşılaşma sonrası yönetime transfer talebinde bulunan Portekizli hoca, Luiz Gustavo için "Pas tercihleri sıkıntılı, pas verme hızı yavaş, topla oynama süresi yüksek. Bu da rakibin daha çabuk yerleşmesine ya da alan kapatmasına sebep oluyor." dedi.

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de Shkupi ile oynanan hazırlık maçı sonrası teknik direktör Jorge Jesus ilk neşteri vurdu.

JORGE JESUS'U KIZDIRDI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Luiz Gustavo'nun oyun kurmada ve takımı atağa çıkarmada yetersiz olduğunu düşünen Portekizli teknik adam eski talebeleri Real Betis'ten William Carvalho ya da Flamengo'dan Willian Arao'yu takımında görmek istediğini belirtti. Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile oynanan maça ilk on birde başlayıp 60 dakika sahada kalan Gustavo'nun sık sık yaptığı top kayıpları Jorge Jesus'u kızdırdı.

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FENERBAHÇE'DE HEDEF CARVALHO YA DA ARAO

Portekizli teknik adam Brezilyalı oyuncu için yöneticilere, "Pas tercihleri sıkıntılı, pas verme hızı yavaş, topla oynama süresi yüksek. Bu da rakibin daha çabuk yerleşmesine ya da alan kapatmasına sebep oluyor. Takımı hızlı oynatacak bir isme ihtiyacım var" dedi. Sarı lacivertliler Carvalho için Real Betis'e 5 milyon avroluk teklifte bulunacak. Geçen sezon 49 maça çıkan oyuncu 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Eğer Carvalho'dan olumlu cevap alınamazsa bu defa yönetim Flamengo'nun ön liberosu Arao için bastıracak.

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Luiz Gustavo, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Makedonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus, Luiz Gustavo'nun performansından memnun kalmadı! Fenerbahçe'de ayrılık yaşanabilir - Son Dakika


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