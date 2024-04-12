Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal ile şampiyon oldu ve üst üste 34. galibiyetini aldı.
Teknik direktörlüğünü Portekizli Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal, Süper Kupa finalinde Al Ittihad ile karşılaştı. Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'ndaki mücadeleyi 4-1 kazanan Al Hilal, organizasyonda 4. kez kupayı müzesine götürdü.
Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Ittihad'ı 4-1 mağlup eden Al Hilal, şampiyon oldu. Tüm kulvarlarda üst üste 34. galibiyetini alan Suudi Arabistan temsilcisi, bu alandaki dünya rekorunu da geliştirmeye devam etti.
Son Dakika › Spor › Jorge Jesus'tan adını futbol tarihine altın harflerle yazdıracak rekor - Son Dakika
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan 84 puanla yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 16. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın deplasman performansı ve son maçlardaki başarısı dikkat çekiyor. Maçta Cihan Aydın düdük çalacak.
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
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