Jorge Jesus'un basın toplantısında kadın muhabire yaptığı hareketler sosyal medyada olay oldu - Son Dakika
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Jorge Jesus'un basın toplantısında kadın muhabire yaptığı hareketler sosyal medyada olay oldu

26.07.2022 21:56
Jorge Jesus'un basın toplantısında kadın muhabire yaptığı hareketler sosyal medyada olay oldu

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca, basın toplantısında muhabir Ceren Dalgıç'ın sorduğu soruyu çok beğenirken mimikleriyle de bunu belli etti. Basın toplantısı sonrası alandan ayrılırken Dalgıç'a bir kez daha işaret yapan Jesus'un sempatik tavırları sosyal medyada çok konuşuldu. Muhabire ise sorduğu soru için tebrik mesajları yağdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak Dinamo Kiev maçı öncesi basın toplantısında sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.

JORGE JESUS, MUHABİRİN SORUSUNU BEĞENDİ

Jorge Jesus basın toplantısında muhabir Ceren Dalgıç'ın sorduğu, "Rakip ilk maçta 30'un üzerinde faul yaptı. Baskılı oynamaya çalışarak sizin temponuzu kesmeye çalışmışlardı. Bu maçta da aynı baskıyı devam ettirecekler. Nasıl bir önlem alacaksınız, takımı nasıl hazırlarsınız" sorusunu oldukça beğenirken mimikleriyle bunu belli etti.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Basın toplantısının ardından alandan ayrılırken bir kez daha Ceren Dalgıç ile göz teması kuran Jorge Jesus, muhabire bir işaret daha yaparken sempatik tavırlarıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Dalgıç'a ise sorduğu soru sebebiyle sosyal medyada tebrik mesajları yağdı.

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Son Dakika Spor Jorge Jesus'un basın toplantısında kadın muhabire yaptığı hareketler sosyal medyada olay oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jorge Jesus'un basın toplantısında kadın muhabire yaptığı hareketler sosyal medyada olay oldu - Son Dakika
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