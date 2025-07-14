2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi de çalıştıran teknik direktör Jorge Jesus, kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek.
Portekizli teknik adam, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al-Nassr ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Al-Hilal ile 2023-2024 sezonunda Suudi Arabistan Süper Kupası, Suudi Arabistan Kupası ve Pro Lig şampiyonluğuna imza atan Jesus, geçtiğimiz sezonu ise Al Ittihad'ın gerisinde ikinci sırada tamamlamış ve mavi-beyazlı ekiple yollarını ayırmıştı.
Son Dakika › Spor › Jorge Jesus'un yeni adresi Al-Nassr oldu - Son Dakika
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