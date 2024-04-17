- Jose Mendilibar: "Hedefimiz tur atlamak"
İSTANBUL - Olympiakos Teknik Direktörü Jose Mendilibar, Fenerbahçe maçıyla ilgili, "İlk maçtaki hataları tekrarlamamak için var gücümüzle oynayacağız. Hedefimiz tur atlamak" dedi.
Olympiakos, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Karşılaşma öncesi Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Olympiakos Teknik Direktörü Jose Mendilibar, "İlk maçtaki gibi iyi başlangıç yapmak istediklerini aktaran Mendilibar, "İlk maçtaki iyi yanlarımızı örnek alacağız. Maça başlangıcımızın tekrarını hedefliyoruz ama o kadar kolay olmayacağını biliyoruz. İlk maçtaki hataları tekrarlamamak için var gücümüzle oynayacağız. Hedefimiz tur atlamak" diye konuştu.
"İlk maçtaki penaltı çok talihsizdi"
Oyun planlarında büyük değişiklikler yapmayacaklarını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "İlk maça benzer bir maç olmayacaktır. İlk oyun karakterimizi ve planımızı aynen uygulayacağım. Bizim için ilk maçta oyunun şeklini değiştiren talihsiz penaltıydı ve bu bizi çok etkiledi."
Mental yorgunluk ve fiziki yorgunlukla ilgili sorulan soruya İspanyol teknik adam, "Tecrübe genç olduğun zaman sende yoktur. İçindeki hisler farklıdır. Fakat tecrübenin verdiği bilgi, ilk zamanki heyecanla birleştiğinde, her iki anlamda yorgunluktan uzak takımla çıkacağız" dedi.
"En iyi antrenman maçtır"
Oyuncularına kendilerine güvenmesi tavsiyesinde bulunduğunu dile getiren 63 yaşındaki teknik adam, "Türkiye ligini takip ediyorum. Şampiyonluk yarışında 2 takım var ve aralarında 2 puan fark var. Her birinin programını bilmiyorum. Bundan sonra kendi gücünü gösteren şampiyon olacak. Yarınki maçta Fenerbahçe'ye çok saygımız çerçevesinde favori biziz. Sadece tur atlamayı değil iyi bir oyunla turu geçmeyi hedefliyoruz. Avrupa'da görev alan takımlar üst üste maç yapmaya hazır olmak zorunda. Bir maç oynayıp oynamamak sebep olmamalı. Kendisini oyuna ve maça veren bir takım bu tür durumlara takılmaz. En iyi antrenman maçtır" diyerek sözlerini noktaladı.
Son Dakika › Spor › Jose Mendilibar: 'Hedefimiz tur atlamak' - Son Dakika
İstanbul'da bir grup taksici, öldürülen taksici Yaşar Yanıkyürek için ve son zamanlarda taksicilere yönelik artan sözlü şiddet ve cinayetleri, kötü şartları protesto etmek için eylem yaptı. Göztepe Köprüsü önünde toplanan taksiciler, Beşiktaş Meydanı önüne kadar konvoy yaptı. Taksiciler, protestoyu sonlandırdıktan sonra yetkililere seslenerek, bu tür olayların yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.
İstanbul'da taksisine aldığı yabancı uyruklu iki şahıs tarafından öldürülüp Sarıyer'de yol kenarına atılan Yaşar Yanıkyürek için yüzlerce meslektaşı bir araya geldi. Taksiciler, Zincirlikuyu Mezarlığı'na hareket ederek cenazeye eşlik etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, Manchester City'yi penaltılarla yenerek yarı finale yükseldi. İlk maçta berabere kalan takımların rövanşında Real Madrid öne geçse de City'nin golüyle skor eşitlendi. Uzatmalarda da gol olmayınca maç penaltılara gitti. Real Madrid, penaltı atışlarında daha başarılı olarak yarı finale adını yazdırdı. Turnuvada Salı akşamı oynanan diğer maçlarda ise Paris Saint-Germain ve Dortmund yarı finale yükseldi.
İstanbul'da bir grup taksici, öldürülen taksici Yaşar Yanıkyürek için ve son zamanlarda taksicilere yönelik artan sözlü şiddet ve cinayetleri, kötü şartları protesto etmek için eylem yaptı. Göztepe Köprüsü önünde toplanan taksiciler, Beşiktaş Meydanı'na kadar konvoy yaptı ve basın açıklaması yaptı. Taksiciler, seslerini duyurmak ve benzer olayların yaşanmaması için yetkilileri göreve çağırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Real Madrid, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta Manchester City'yi seri penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İlk yarıda Real Madrid öne geçerken, Manchester City ikinci yarıda beraberlik golünü buldu. Uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmayınca maç penaltılara gitti ve Real Madrid rakibini mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ''erken final'' olarak nitelendirilen Manchester City-Real Madrid arasında oynanan çeyrek final rövanş karşılaşması nefesleri kesti. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlanan dev maçta seri penaltı atışlarını 4-3 kazanan Real Madrid, son yarı final biletinin sahibi oldu. İspanyol temsilcisi, yarı finalde Alman devi Bayern Münih ile karşılaşacak.
Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında sahasında İngiliz ekibi Arsenal'i 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı. İki takım arasında İngiltere'de oynanan ilk maç 2-2 beraberlikle tamamlanmıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih, Arsenal'ı 1-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Mücadelenin tek golü Joshua Kimmich'ten geldi.
Türk atçılığının önemli mekanlarından biri olan İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz yarış sezonu başladı. Sezonun açılışında birçok yarış gerçekleşti ve kazanan safkanlara ödüller takdim edildi. İstanbul'da 17 Kasım'a kadar sürecek olan sezon, çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 93 yarış gününe ev sahipliği yapacak.
Geliboluspor Triatlon Takımı, Türkiye şampiyonu olduktan sonra Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Soyuak, sporcuları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?