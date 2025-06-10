Jose Mourinho bildiğiniz gibi! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç izlediği sırada yaşanan bir anla sosyal medyanın gündemine oturdu. Tribünde oturan bir taraftarın "Jose!" diye seslenmesine tepki vermeyen Portekizli teknik adam, aynı kişi bu kez "The Special One!" diye hitap edince başını çevirip dikkat kesildi.

GÜNDEM OLDU

O anlarda Mourinho'nun, sesin geldiği yöne bakarken bir yandan da elini kulağına götürerek telefonla arama taklidi yapması dikkat çekti.

Hatırlanacağı üzere Mourinho, yıllar önce İngiltere'de yaptığı bir basın toplantısında kendisini "Special One" (Özel Biri) olarak tanımlamış, bu unvan zamanla adeta lakabı haline gelmişti.