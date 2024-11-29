Jose Mourinho, Carlo Ancelotti'nin ensesinde - Son Dakika
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Jose Mourinho, Carlo Ancelotti'nin ensesinde

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UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Fenerbahçe, Çekya'da Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte teknik direktörlük kariyerindeki 119. Avrupa galibiyetini elde eden Jose Mourinho, 121 galibiyeti bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'ye çok yaklaştı.

29.11.2024 14:20
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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Çekya ekibi Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçtan Edin Dzeko ve En-Nesyri'nin kaydettiği gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

8 PUANA YÜKSELDİLER

Alınan galibiyetle birlikte bu sezon Avrupa'da ikinci kez sahadan üç puanla ayrılan Kanarya puanını 8'e yükseltti. Sarı - lacivertliler, daha öncesinde Twente, Manchester United ile berabere kalırken, AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup olmuştu. Mourinho'nun öğrencileri ligdeki ilk galibiyetini ligin ilk haftasında St. Gilloise karşısında almıştı.

MOURİNHO ANCELOTTI'YE YETİŞTİ

Bu sezon düzenlenen üç Avrupa kupası tarihindeki en fazla galibiyet alan teknik direktörler listesinde, Carlo Ancelotti 121 galibiyetle zirvede yer alırken, Jose Mourinho ise Slavia Prag karşısında elde edilen zaferle 119. galibiyetine ulaştı. İkinci sıradaki Portekizli teknik adam, İtalyan meslektaşına yeşil ışık yaktı.

Jose Mourinho, Carlo Ancelotti\'nin ensesinde

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Son Dakika Spor Jose Mourinho, Carlo Ancelotti'nin ensesinde - Son Dakika

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