Jose Mourinho'dan geleceğiyle ilgili net açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Jose Mourinho'dan geleceğiyle ilgili net açıklama

Jose Mourinho\'dan geleceğiyle ilgili net açıklama
26.05.2025 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatayspor maçı sonrası konuştu. Mourinho geleceğiyle ilgili soruya cevap vererek, ''Başkanımız bana güveniyor, bunu daha önce televizyonda da söyledi.'' dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de 4-2 kaybedilen Atakaş Hatayspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

'İKİ TANE MAÇ VARDI'

Bugün iki maç oynadıklarını dile getiren Mourinho, "Aslında bugün iki tane maç vardı. Biri 11-11 olan kısım, diğeri 11-10 olan kısım. 11-11'de öne geçtik ve pozisyonlarımız vardı. Rakibin pozisyonu yoktu. 11-10'a olunca oyun farklı bir pozisyon aldı. İkinci yarı bizim için zordu. Öne geçecek pozisyonları bulduk ama genç kalecimizin yaptığı hata ile maçı kaybettik." dedi.

Jose Mourinho'dan geleceğiyle ilgili net açıklama

GELECEKLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Jose Mourinho, maçın ardından geleceğine dair gelen, "Önümüzdeki sezon burada olacak mısınız? İstifa düşünceniz var mı?" sorusuna cevap vererek, "Başkanımız bana güveniyor bunu daha önce de televizyonda söyledi." cevabını verdi.

Portekizli teknik adam ayrıca, "Başkan, birkaç hafta önce katıldığı televizyon programında takımda kalmamı istediğini söyledi. Bana güveniyor. Kendisi bu konuda gayet netti. Eğer düşüncesinde bir değişiklik olduysa bu bana söylenmedi." şeklinde konuştu.

'CENK'İ OYNATMADIĞIM İÇİN PİŞMANIM'

Sezon içerisindeki pişmanlığı hakkında konuşan Portekizli hoca, "Aslında Cenk Tosun'u daha fazla oynatmadığım için pişmanım." dedi.

Jose Mourinho'dan geleceğiyle ilgili net açıklama

'SON 7 SENEDE İKİ FİNAL OYNADIM'

"7 senedir Şampiyonlar Ligi'nde yoksunuz. Düşünce tercihlerinizi nasıl buluyorsunuz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Jose Mourinho: "Son 7 senede Avrupa'da iki final oynadım. Yani son 7 senede, Türk futbol tarihinin gördüğünden daha fazla final oynadım Avrupa'da." sözlerini sarf etti.

'BURADA OLMAYACAKLARINI BİLİYORLAR'

Deneyimli hoca sözlerini, "Bazı oyuncular gelecek sezon burada olmayacaklarını biliyorlar. Bundan etkileniyorlar. Kafasında soru işareti olanlar da etkileniyorlar." şeklinde sonlandırdı.

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho'dan geleceğiyle ilgili net açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Dj AcE:
    Olacakları şimdiden söyleyeyim. Seneye Mourinho ile devam karar alındığında yeni sezon ilk maçlarında örnek 5 maçta bir beraberlik bir yenilgi alınınca bye bye...... Ali Koç İstifa.... 49 0 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    "Başkan, birkaç hafta önce katıldığı televizyon programında takımda kalmamı istediğini söyledi. Bana güveniyor. Kendisi bu konuda gayet netti." fıkralar bu kadar komik olmuyor :DD:D 21 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Real madrid, chelsea, manchester united, tottenham, roma, fenerbahçe. Şu düşüşe bakarmısınız. Ne kadar nizami bir düşüş. Her seferinde öncekinden daha zayıf takıma gitmiş. Hepsinden kovulup toplamda 85 milyon sterlin tazminat kazanmış. Hedef fenerbahçeyle 100 milyon sterlin. 15 2 Yanıtla
  • pro oyuncu:
    Türkiye'ye gelmiş geçmiş en başarısız teknik direktörü ama hala gönderilmiyor? 12 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu
Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
Antalya’da falezlerden düşen adam hayatını kaybetti Antalya'da falezlerden düşen adam hayatını kaybetti
İsrail bu kez çocukları hedef aldı En az 20 kişi hayatını kaybetti İsrail bu kez çocukları hedef aldı! En az 20 kişi hayatını kaybetti
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60’larda iktidarda olurdu Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu
İstanbul’da trafik kilit Yoğunluk yüzde 80’i aştı İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 80'i aştı
Polisi “beybi“, müşterileri “koli“ şifresiyle belirleyen fuhuş şebekesine operasyon Polisi "beybi", müşterileri "koli" şifresiyle belirleyen fuhuş şebekesine operasyon
Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle 81 ilde devreye alınacak Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle! 81 ilde devreye alınacak
Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi
İBB’ye 4. dalga operasyonu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi İBB'ye 4. dalga operasyonu! 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Murat Övüç’ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

23:54
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
22:34
Putin, ABD’li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
Putin, ABD'li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
21:21
Liverpool’un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
19:40
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı
18:08
Erdoğan’ın, “Adaylık derdim yok“ sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik’ten açıklama
Erdoğan'ın, "Adaylık derdim yok" sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama
09:55
Alkolmetreyi üflemeyip kaçmaya çalıştı, polisin bir sözüyle geri döndü
Alkolmetreyi üflemeyip kaçmaya çalıştı, polisin bir sözüyle geri döndü
09:54
Galatasaraylı yıldızın çocuğu kutlamalarda hüngür hüngür ağladı
Galatasaraylı yıldızın çocuğu kutlamalarda hüngür hüngür ağladı
09:52
DolarTL haftaya hareketli başlarken Sterlin yeni rekor kırdı
Dolar/TL haftaya hareketli başlarken Sterlin yeni rekor kırdı
09:42
Ergin Ataman, Fenerbahçe’yi şikayet etti
Ergin Ataman, Fenerbahçe'yi şikayet etti
09:33
Binlerce liralık kaybı göz aldı 17 gündür kumru yuvası bozulmasın diye bekliyor
Binlerce liralık kaybı göz aldı! 17 gündür kumru yuvası bozulmasın diye bekliyor
09:31
Ünlü market zinciri konkordato talep etti
Ünlü market zinciri konkordato talep etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 00:35:25. #7.11#
SON DAKİKA: Jose Mourinho'dan geleceğiyle ilgili net açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.