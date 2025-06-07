Süper Lig devi Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan ve eleştirilerin hedefindeki Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, hakkındaki Inter iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İtalyan basını, Simeone Inzaghi'nin Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal'e gitmesinin ardından Jose Mourinho'nun Inter'in listesinde olduğu öne sürüldü. Jose Mourinho, Inter iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.
Jose Mourinho, İtalyan basının yaptığı açıklamada "Inter'in beni aradığı yönündeki haberler doğru değil, büyük bir yalan! Hiçbir temas olmadı!" dedi.
Son Dakika › Spor › Jose Mourinho'dan Inter iddialarına yanıt - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)