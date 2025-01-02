Jose Mourinho, dünyanın en iyi takımlarından birini bir saniye bile düşünmeden reddetti - Son Dakika
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Spor

Jose Mourinho, dünyanın en iyi takımlarından birini bir saniye bile düşünmeden reddetti

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Paulo Fonseca sonrasında teknik direktör arayışlarına başlayan Milan'ın Zlatan İbrahimovic aracılığıyla Mourinho'nun kapısını çaldığı ancak Portekizli teknik adamın Fenerbahçe ile sözleşmesi olduğunu ve sezonu sarı-lacivertlilerde tamamlamak istediği belirterek İtalyan devini geri çevirdiği öğrenildi. Milan da daha sonra takımın başına başka bir Portekizli Sergio Conceicao'yu getirdi.

02.01.2025 16:10
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İtalyan devi Milan, kötü sonuçların ardından teknik direktör Paulo Fonseca ile yollarını ayırarak yerine Portekizli Sergio Conceicao'yu getirdi. Ancak perde arkasında dikkat çeken bir Jose Mourinho detayı ortaya çıktı.

"FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMEM VAR" DİYEREK MİLAN'I REDDETTİ

Kırmızı-siyahlılarda kıdemli danışman olarak görev yapan Zlatan İbrahimovic'in, Fonseca'nın yerine Jose Mourinho'yu önerdiği ortaya çıktı. Mourinho'nun ise bu teklife, "Milan'ı çalıştırmak benim için gurur olur, ancak Fenerbahçe ile sözleşmem var ve sezonu burada tamamlamak istiyorum" yanıtını verdiği, bunun üzerine Zlatan'ın rotayı Conceicao'ya çevirdiği belirtildi.

DAHA ÖNCE YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Jose Mourinho, Corriere dello Sport'a verdiği röportajda, "Yeniden İtalya'ya dönmek ister misin?" sorusuna verdiği yanıtla bu ihtimale yeşil ışık yakmıştı. Portekizli teknik adam, "Elbette, bir gün yeniden İtalya'da takım çalıştırmak istiyorum" şeklinde konuşmuştu.

Jose Mourinho, dünyanın en iyi takımlarından birini bir saniye bile düşünmeden reddetti

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Son Dakika Spor Jose Mourinho, dünyanın en iyi takımlarından birini bir saniye bile düşünmeden reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Berkant Balli:
    tazminatını düşünmüş demek 31 4 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    zortinyo milyon dolarlari birakip gidermi kendini kovdurup dolarlari kapip gidecek adam enayimi :)) 21 3 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Niye gitsin ki.. Hiçbir Ligde bu kadar elini kolunu sallaya sallaya milyon dolar kazanamaz... 18 2 Yanıtla
  • antoan pandelas:
    Kendini her şekilde kanıtlamış bi hoca. Himmetin önüne kimse geçemeyecegi için başarısız olacak olaya bakarmısın..! 4 6 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Adam hesabı kitabı para üzerinden yapmıyor.Bir dönem İnter de teknik adamdı, ve milan a sürekli gönderme yapıyordu. Yani Fatih Terim'in Fenerbahçe de teknik direktör olması gibi bir zıt durum. 4 6 Yanıtla
  • Ahmet Yılmaz:
    Tanzimatı almadan gitmez 3 0 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    30 milyon avro tazminatı var Milan bu parayı verirmi sanki akıllı Mourinho 1 ay sonra alır tazminatını keyfine bakar 2 0 Yanıtla
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