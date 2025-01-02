Jose Mourinho, dünyanın en iyi takımlarından birini bir saniye bile düşünmeden reddetti

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İtalyan devi Milan, kötü sonuçların ardından teknik direktör Paulo Fonseca ile yollarını ayırarak yerine Portekizli Sergio Conceicao'yu getirdi. Ancak perde arkasında dikkat çeken bir Jose Mourinho detayı ortaya çıktı.

"FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMEM VAR" DİYEREK MİLAN'I REDDETTİ

Kırmızı-siyahlılarda kıdemli danışman olarak görev yapan Zlatan İbrahimovic'in, Fonseca'nın yerine Jose Mourinho'yu önerdiği ortaya çıktı. Mourinho'nun ise bu teklife, "Milan'ı çalıştırmak benim için gurur olur, ancak Fenerbahçe ile sözleşmem var ve sezonu burada tamamlamak istiyorum" yanıtını verdiği, bunun üzerine Zlatan'ın rotayı Conceicao'ya çevirdiği belirtildi.

DAHA ÖNCE YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Jose Mourinho, Corriere dello Sport'a verdiği röportajda, "Yeniden İtalya'ya dönmek ister misin?" sorusuna verdiği yanıtla bu ihtimale yeşil ışık yakmıştı. Portekizli teknik adam, "Elbette, bir gün yeniden İtalya'da takım çalıştırmak istiyorum" şeklinde konuşmuştu.