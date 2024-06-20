Jose Mourinho Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe başladı - Son Dakika
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Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe başladı

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğe başladığını duyurdu. Mourinho, Sportif direktör Mario Branco ve teknik heyetle bir araya gelerek beklentileri hakkında bilgi verdi. Mourinho'nun ekibinde birinci yardımcı antrenör Salvatore Foti, fitness antrenörü Stefano Rapetti, metodolojist, spor bilimcisi Stefano Rapetti, ikinci yardımcı antrenör Luca Fatiga, duran top antrenörü, yardımcı fitness antrenörü Luca Fatiga, analiz sorumlusu Michele Salzarulo, taktik analiz ve antrenman performans analiz sorumlusu Ricardo Formosinho ile data analiz sorumlusu Giovanni Cerra yer alacak.

20.06.2024 13:45
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Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen Jose Mourinho, görevine başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı'mızın teknik direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görevine başladı. Sportif direktörümüz Mario Branco ve teknik heyetle bir araya gelen Mourinho, teknik heyetle tanışma toplantısı yaparak beklentileri konusunda ekiplere bilgi verdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Portekizli teknik adamın ekibinde birinci yardımcı antrenör Salvatore Foti, fitness antrenörü, metodolojist, spor bilimcisi Stefano Rapetti, ikinci yardımcı antrenör, duran top antrenörü, yardımcı fitness antrenörü Luca Fatiga, analiz sorumlusu Michele Salzarulo, taktik analiz ve antrenman performans analiz sonumlusu Ricardo Formosinho ile data analiz sorumlusu Giovanni Cerra'nın yer alacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Jose Mourinho Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe başladı - Son Dakika

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