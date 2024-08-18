Jose Mourinho, Fenerbahçe\'nin Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Göztepe maçının ardından, yaptığı açıklamada, buradaki futbol tutkusunun kendi futbol bakışıyla örtüştüğünü ve kendisinin yine de buradaki futbola adapte olması gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 2-2'lik skor sonrası futbolda hiçbir şeyin tesadüf olmadığını dile getiren Portekizli teknik adam, "Bu duruma şanssızlık diyebilirim. Öyle oldu diyebilirim. Ama futbolda hiçbir şey tesadüf değildir. Bu üçüncü kere tekrarlanıyor. Başımıza gelen üçüncü olay bu bunun bariz bir şekilde sebebi olduğunu düşünüyoruz. İlki maçları öldürmememiz yani bitirmememiz. Maçları öldürecek, bitirecek fırsatlar da ayağımıza geliyor. Maçın ikinci yarısında ilk yarıda bulamadığımız boşlukları bulduk. Üçüncü golü atıp maçı bitirecek fırsatlar yakaladık. Maç 2-1'e geldikten sonra yakalamış olduğumuz net pozisyonlar vardı. Bir tanesi Cenk Tosun'un arka direğe çıkardığı top. Bir tane de ondan önce solda Maximin'in girmiş olduğu bir pozisyon vardı. Dolayısıyla birinci sebep olarak bunu gösterebilirim. Maçları bitiremiyoruz. Maçları öldürecek fırsatları değerlendiremiyoruz. Diğer bir sebep olarak da şunu söyleyebilirim. Yeteri kadar akıllı davranmıyoruz saha içerisinde. Rakiplerin bize karşı yapmış olduğu gibi. Bugün ilk soruda hanımefendinin cevabına şöyle cevap vermiştim. Türk futbolunun doğasına benim adapte olmam gerekiyor. Türk futbolunun bana adapte olması gerekmiyor. Benim adapte olmam gerekiyor. Dolayısıyla oyuncularımın da rakip oyuncuların yaptığı şeyleri yapması gerekiyor. Zaman geçirmesi gerekiyor, gerekirse yerde yatmaları gerekiyor. Maçı durdurmaları gerekiyor. Zaman geçirmeleri gerekiyor. Gerekirse sakatlık taklidi yapmaları gerekiyor. Tıpkı diğer herkes gibi. Eğer bunları yaparsak hakem altı dakika bile verse biz maçı öldürecek fırsatı yakalamış oluruz. Bizim de dolayısıyla maçı öldürecek fırsatları iyi değerlendirmemiz lazım. Buna çok naif olmak diyebilirsiniz ya da çok şairane olmayan bir ligde çok şairane davranmak diyebilirsiniz. Ama oyuncuların bunu düşünmesi gerekiyor. Devre arasında öndeyken de oyuncularımı bundan bahsettim. Hırslı olmalıyız. Maçı bitirecek fırsatları değerlendirmeliyiz dedim. Bugün devre arasında da bunu söyledim. Ben sihirbaz değilim sadece tecrübeliyim. Ama oyuncularıma şunu söylemişim. Eğer bir gol atarlarsa, bir gol bulurlarsa, taraftarın desteği arkalarında olur. Dolayısıyla maç ortada olur. İkinci yarı dediğim gibi oldu. İnanılmaz bir destek vardı. Dolayısıyla sebep olarak bu ikisinin karışımı diyebiliriz. Hem maçları bitirecek, öldürecek hırsa sahip olmamak hem de diğerleri gibi akıllı davranmamak. Bazı ülkelerde buna anti futbol deniyor. Bazı ülkelerde akıllı davranmak deniyor. Bizim de onlar gibi olmamız gerekiyor" dedi.

"Yaşanan olayı görmedim"

İkinci yarının başında Başkan Ali Koç'un içinde bulunduğu olayı görmediğini dile getiren Mourinho, "Tek görmüş olduğum şey çok büyük bir kalabalık vardı. Oyuncular gördüler ama bunun ne olduğunu anlamadılar. Hakemin maçı durdurduğu sıra ne olduğunu anlamadım. Ben sadece oyuncularımın maça odaklanmasına uğraşıyordum" diye konuştu. - İZMİR