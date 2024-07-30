Spor

- Jose Mourinho: "İyi bir takıma karşı kazandık"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho:

"Bugün istediğimizi başardık ve hayatta kalmaya başardık"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano maçının ardından yaptığı açıklamdaa, iyi bir takıma karşı kazandıklarını söyleyerek, "Bugün istediğimizi başardık ve hayatta kalmaya başardık" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında İsviçre ekibi Lugano'yu 2-1 mağlup etti ve tur attı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Atmosfer çok güzeldi. İlk yarıda takımımızın çok iyi gitmediği bir dönem vardı, o zamanlarda taraftarın çok ateşli olmasını beklemezsiniz. Bizi desteklemeye devam ettiler. Sadece bir negatif konu vardı. Bir oyuncuya bazı tepkiler oldu. Bu tarz tepkiler olduğu zaman bu tarz tepkilerin hepimize yapıldığını hissediyoruz. Çünkü biz bir takımız, 6 haftadır birlikte çalışıyoruz. Taraftara saygı duyuyorum, bu futbolun bir parçası. Onlardan herkesi desteklemelerini istiyorum. Bugün harika bir atmosfer vardı. Zemin de iyileşmişti. Kısa bir süre öncesine kadar kötüydü. Bugün iyiydi, bu da iyi pas futbolu oynamamızı sağladı. Maç zor geçti. İlk şutta golü yedik, genel sonuç 4-4 oldu. Bizim için işler zora geldi. Fred'i de çıkarmak zorunda kalmam, bir oyuncu değiştirme kullanmam anlamına geldi. Ekstra uzatmalara giden maçlarda oyuncu değiştirme hakkını çabuk kullanmak istemezsiniz. Bir hakkımızı erken kullandığımız için beklemek istedim. İkinci yarıda takımımız güçlüydü, 1-1'den sonra rakip takım reaksiyon gösteremedi. Yedek kulübesinden gelen oyuncuların katkısı iyiydi. Dün basın toplantısında 'Bu hayatta kalma maçı demiştim.' İçinde bulunduğumuz zor durumdan dolayı geçerli bu. Avrupa Şampiyonası'ndan geç katılan oyuncular oldu. Bugün istediğimizi başardık ve hayatta kalmaya başardık. Şimdi önümüzdeki maça hazırlanmak için 1 hafta var" şeklinde konuştu.

"İyi bir takıma karşı kazandık"

"Ben her maçı kazanmak istemiyorum, tur atlamak istiyorum" diyen Portekizli teknik direktör, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün 1-1 bitmiş olsaydı da mutlu olurdum. Bugün kazandık, benim sayemde değil, oyuncularım ve taraftarlarımızın sayesinde. İyi bir takıma karşı kazandık. İyi ve organize olmuş bir takım. Bugünkü maçta bazı dinamiklerini değiştirdiler bize zorluk çıkarmak için. Onlara Avrupa Ligi'nde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni futbolcuların adım adım hazır olacağını belirten 61 yaşındaki teknik adam, maçta sakatlanan Brezilyalı futbolcu Fred'in durumu için ise, "Bugün de ilk sakatlığımızı yaşadık, Fred problem yaşadı. Ne kadar uzak kalacak henüz bilmiyoruz, göreceğiz. Tahminimce bir sonraki turda oynamayacağını düşünebilirim" dedi.

" Lille'i geçen seneden biliyorum ama yarından itibaren çalışmamız gerekiyor"

3. eleme turunda karşılaşacakları Fransız ekibi Lille'in sorulması üzerine Jose Mourinho, "Lille'i henüz analiz etmedik. Geçen senden biliyorum ama çok fazla çalışmadım, yarından itibaren çalışmamız gerekiyor. Sanırım yarın yaklaşık 2 saat havuz başında vakit geçirmeyi hak ettiğimi düşünüyorum. Türk takımlarının, Avrupa'nın güçlü takımlarına karşı zorluk yaşamasını anlıyorum çünkü onlar iyi ve üst seviye takımlar. Fransız, İngiliz, Alman takımıyla oynadığınız zaman maçların zor geçmesi normal. Türk takımlarının kura şansının olması gerekiyor. Bu bizim için bu turda geçerli olmadı. Onların için de şanslı kura olmadı. Onlar için de kolay maç olmayacak" diye cevap verdi.

Mourinho, Sırp kaleci Dominik Livakovic'in kritik kurtarışlar yaptıklarını söyleyerek, "Livakovic, bugün maçın 2-0'a gelmesini engelledi. Eğer O kurtarışı yapmasaydı 2-0 olacaktı. O zaman turu geçmemiz için 2 gol atmamız gerekecekti. Bugünkü galibiyette bizim anahtar oyunculardan biri oldu" açıklamasında bulundu.