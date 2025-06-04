Jose Mourinho\'nun geleceği bu maça bağlı

Sezonu kupasız bitiren Fenerbahçe'de geleceği tartışma konusu olan Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

HER ŞEY BU MAÇA BAĞLI

Geleceği belirsizliğini sürdüren ve yönetimden birçok ismin yollarını ayırmak istediğini Jose Mourinho'nun yüklü tazminatı Sarı-lacivertli yönetimin canını sıkıyor. Bu doğrultuda Kanarya'da gözler Mourinho'yu isteyen Portekiz Milli Takımı'na çevrildi.

Portekiz, Uluslar Ligi yarı finalinde bu akşam Almanya ile karşı karşıya gelecek. Bu maçta Portekiz adına alınacak olumsuz bir sonuç Fenerbahçe'ye yarayabilir.Portekiz'in bu akşam yenilmesi durumunda geçtiğimiz aylarda deneyimli çalıştırıcı Mourinho'ya yıllık 4 milyon euro teklif eden Portekiz Futbol Federasyonu'nun bu rakamı artırması bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılında sona eren Mourinho, Sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 56 maçta 35 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.