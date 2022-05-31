Jose Sosa'dan şaşırtan transfer! Tatilden döner dönmez Ankara'ya gidecek - Son Dakika
Üye Girişi

Jose Sosa'dan şaşırtan transfer! Tatilden döner dönmez Ankara'ya gidecek

31.05.2022 11:24

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Jose Sosa, Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü ile prensipte anlaştı. Arjantinli futbolcu tatilini tamamlamadıktan sonra Ankara'ya giderek imzayı atacak.

Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe ile beklentileri karşılayamayan Jose Sosa, sarı-lacivertlilerden ayrıldı. Deneyimli futbolcunun yeni adresi ise herkesi şaşırttı.

İMZA TATİL SONRASI ATILACAK

Fanatik'in haberine göre, şampiyonluk kutlamalarında camiaya Süper Lig'de de şampiyonluk sözü veren Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın Jose Sosa ile bizzat görüştüğü ortaya çıktı. Şu anda tatilde olan Arjantinli yıldızla söz kesen Başkent ekibi imzayı ise tatil sonrası atacak.

ANKARAGÜCÜ GOLCÜ TRANSFERİNİ DE BİTİRİYOR

Ankaragücü'nde golcü çalışmaları da devam ediyor. Üst düzey iki forvetle görüştüklerini açıklayan Faruk Koca, ayrıca Keçiörengücü'nün forveti Eze ile de büyük ölçüde el sıkıştı. İki kulüp arasındaki anlaşmanın ardından bu transferin de resmiyet kazanması bekleniyor.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Gözyaşları içinde kulübüne veda eden Marcelo için Fenerbahçe harekete geçti Gözyaşları içinde kulübüne veda eden Marcelo için Fenerbahçe harekete geçti Altay'da Cebrail Karayel veda etti Altay'da Cebrail Karayel veda etti

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Ankaragücü, Jose Sosa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Sosa'dan şaşırtan transfer! Tatilden döner dönmez Ankara'ya gidecek - Son Dakika


Son Dakika
11:24 Jose Sosa'dan şaşırtan transfer! Tatilden döner dönmez Ankara'ya gidecek
11:22 Bahçeli'nin sözleri partilileri heyecanlandırdı: Vur Mehmet'im vur
11:13 MHP lideri Devlet Bahçeli'den Yunanistan yorumu: Miçotakis yönetimi, denize dökülen dedelerinden ders almamış
11:03 Koparmanın bedeli çok ağır! Afyonkarahisar'da yetişen Eber sarısı çiçeğini koparana 109 bin lira ceza veriliyor
11:01 Suriyeli kadını tekmeleyip "Benzettim" diyen adam, ekipler tarafından yakalandı!
10:57 Gram altının fiyatı 978 lira seviyesinden alıcı buluyor!
10:53 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a uyarı: Aksi takdirde egemenlik tartışması başlar
10:51 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan enflasyon tepkisi: Rakam yüzde 70 seviyesinde, her geçen gün 'hedef' dediğimiz noktadan uzaklaşıyoruz
10:49 Yılan paniği yerini "et yiyen sarıkız" korkusuna bıraktı! 13 santimetre boyuna ulaşan örümceğin zehri ölümcül!
10:45 Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Pelkas'ın yeni takımı belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 11:37:24. #1.11#
SON DAKİKA: Jose Sosa'dan şaşırtan transfer! Tatilden döner dönmez Ankara'ya gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement