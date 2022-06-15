Josef de Souza: Türk vatandaşlığı almak istiyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Josef de Souza: Türk vatandaşlığı almak istiyorum

15.06.2022 13:53
Josef de Souza: Türk vatandaşlığı almak istiyorum

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza, 6 yıldır Türkiye'de olduğunu ve Türk vatandaşlığına geçmek istediğini söyledi.

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza, 6 yıldır Türkiye'de olduğunu ve Türk vatandaşlığına geçmek istediğini söyledi.

Brezilya'nın Rio şehrinde ailesi ile tatilini yapan Brezilyalı futbolcu, İstanbul'u ve Beşiktaş'ı özlediğini, ligin başlaması için sabırsızlandığını belirterek Demirören Haber Ajansı'na özel açıklama yaptı. Geride kalan sezonun bir değerlendirmesini yapan Josef, "Üç kupalı sezondan sonra bu yıl beklentilerin uzağında kaldık. Takım olarak zirve havasından erken uzaklaşınca bunu toparlamak gerçekten zor oldu. Önümüzdeki sezon Avrupa hedefimiz olmadığı için sadece lige konsantre olacağız. Avrupa'da olamama eksiğimizi avantaja dönüştürmek zorundayız" diye konuştu.

Yeni sezon öncesi sıkı bir şekilde çalıştığını ve sezona hazır olacağını aktaran Brezilyalı oyuncu, "Uzun bir sezondan sonra Brezilya'da tatilimi sürdürüyorum. Kariyerim boyunca tatille birlikte çalışmalarımı da sürdürmeye gayret ettim. Ancak belki de ilk kez kendimi şimdiden bu kadar zorlamak ve daha çabuk hazır hale gelmek için bir motivasyon hissediyorum. Her gün taraftarımızın daha çok hissettiğim desteği beni bu noktaya taşıdı, onlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu."İKİNCİ VATANIMIN MİLLİ TAKIMINDA OYNAYABİLMEK, FUTBOL HAYATIMIN EN BÜYÜK HAYALLERİNDEN BİR TANESİ"Türkiye Milli Takımı'nda oynamanın en büyük hayallerinden biri olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Türkiye'de 6 yılımı geride bıraktım. Kariyerimin en güzel günlerini Türkiye'de yaşadım. Artık kendimi Brezilyalı olduğum kadar Türk gibi hissediyorum. Eşim ve çocuklarım için de aynı şey geçerli. 4'üncü çocuğumuzun doğumu da Aralık ayında 2'nci vatanımda olacak. Geçmişte pek çok örneği olduğu gibi ben de bu hislerimi resmiyete döküp Türk vatandaşlığı almak istiyorum. 2'nci vatanımın milli takımında oynayabilmek ise futbol hayatımın en büyük hayallerinden bir tanesi. Umarım hayallerimi gerçekleştirebilirim. Ben ve ailemin bu onuru yaşamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
İmamoğlu gelecek seçimlerle ilgili çok iddialı konuştu: Biz, gidip Ankara'yı da teslim alacağız İmamoğlu gelecek seçimlerle ilgili çok iddialı konuştu: Biz, gidip Ankara'yı da teslim alacağız Bakan Yanık 'Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi' oturumunun kapanışında konuştu Açıklaması Bakan Yanık 'Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi' oturumunun kapanışında konuştu Açıklaması Bodrum'da 'hanutçuluk' yapan 10 işletmeye 3 gün süreyle kapatma cezası Bodrum'da 'hanutçuluk' yapan 10 işletmeye 3 gün süreyle kapatma cezası
Kaynak: DHA

Josef de Souza, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Josef de Souza: Türk vatandaşlığı almak istiyorum - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 19:57:25. #1.12#
SON DAKİKA: Josef de Souza: Türk vatandaşlığı almak istiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement