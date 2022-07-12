Joshua King, bu akşam İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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Joshua King, bu akşam İstanbul'a geliyor

12.07.2022 18:00
Joshua King, bu akşam İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, Norveçli Joshua King ile prensip anlaşmasına varıldığını, oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini sürdürmek için bu akşam İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Fenerbahçe, Norveçli Joshua King ile prensip anlaşmasına varıldığını, oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini sürdürmek için bu akşam İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Joshua King'i İstanbul'a getiriyor. Prensip anlaşmasına varıldığı açıklanan 30 yaşındaki Norveçli oyuncu, akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacaktır" ifadeleri kullanıldı.


YORUMLAR
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Fenerbahçe: 'Kulübümüz Norveçli futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Fenerbahçe: 'Kulübümüz Norveçli futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Tiago Çukur İstanbul'da Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Tiago Çukur İstanbul'da
Kaynak: DHA

Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Joshua King, bu akşam İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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