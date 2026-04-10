Jota Silva\'dan bu sezon bir ilk

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk 9 dakikasında Beşiktaş, 2-0 öne geçti.
Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 4. dakikada Orkun Kökçü, 9. dakikada da Jota Silva'nın golleriyle skoru 2-0'a getirmeyi başardı.
Orkun Kökçü'nün havadan gönderdiği şık pasın ardından ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Jota Silva sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top kaleci Julian'ın solundan ağlarla buluştu.
Bu golle birlikte Jota Silva, Tüpraş Stadyumu'nda ilk kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş formasıyla şu ana dek 3 gol atan Jota, çıktığı 14. maçta iç sahadaki ilk golünü atarak toplam gol sayısını da dörde çıkardı.
