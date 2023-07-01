Juan Mata, Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Juan Mata, Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı

01.07.2023 15:48

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonu İspanyol orta saha oyuncusu Juan Mata, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takıma veda ettiğini duyurdu. Mata, Galatasaray ailesine teşekkür ederek, her zaman bir Galatasaraylı olarak kalacağını belirtti. Mata, bu sezon 18 maçta forma giyerken 3 gol atıp 1 asist yapabildi.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da İspanyol ortasaha Juan Mata takıma veda ettiğini sosyal medya paylaşımında duyurdu.

İŞTE JUAN MATA'NIN AÇIKLAMASI:

Kendisine ait instagram hesabından paylaştığı yazıda kulübe veda eden Juan Mata, "Teşekkür ederim Türkiye. Teşekkür ederim Galatasaray ailesi. Şampiyon Cimbom! Her zaman sizden biri olacağım. Sizi özleyeceğim. Şampiyonlar Ligi'ni lütfen yeniden stadımıza getirin.

Cimbom ailem, muhteşem bir kulüpsün. Bağlılığınız, profesyonelliğiniz ve en önemlisi armaya olan sevginiz nedeniyle ülkedeki en iyi takımız. Bu kulübü daha iyi hale getirmek için çalışan herkese çok teşekkür ederim."

Şüphesiz Galatasaray taraftarı dünyanın en iyilerinden. Bize her zaman evimizde oynuyormuşuz gibi hissettirdiniz. Sevginize tüm kalbimle teşekkür ederim. Hak ettiğiniz tüm mutlu anları yaşamanızı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

MATA BU SEZON 5 MAÇTA 11'DE KENDİSİNE YER BULDU

Juan Mata bu sezon Galatasaray adına lig ve kupa'da toplam 18 maçta 3 gol atıp 1 asist kaydetti. Yalnızca 5 maça ilk 11'de başlayabildi.

YORUMLAR
500
Avrupa'da Sözleşmesi Biten Futbolcular Avrupa'da Sözleşmesi Biten Futbolcular

Galatasaray, Juan Mata, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Juan Mata, Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Juan Mata, Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı
15:44 Galatasaray'da Juan Mata takıma veda etti
15:45 Mustafa Sarıgül, bayram için Erzincan'a gelenleri şehrin girişinde karşıladı
15:41 Mustafa Sarıgül, bayram için Erzincan'a gelenleri şehrin girişinde karşıladı
15:30 MFÖ Solisti Özkan Uğur'un Sağlık Durumu İyiye Gidiyor
15:26 1 aydır yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur'dan haber var: Durumu iyiye gidiyor
15:19 Bursa'da Kurban Hissesi Sahiplerine Bozuk Et Verildi İddiası
15:17 Kurbanlık hissesi yerine salam verdiler! Vatandaşları kandıran baba-oğul gözaltında
15:08 Dzeko'nun yeri doldu! Inter, Marcus Thuram'ı transfer etti
15:03 Inter, takımdan ayrılan Edin Dzeko'nun yerini Marcus Thuram ile doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2023 16:09:32. #1.11#
SON DAKİKA: Juan Mata, Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement